七八百元集采心脏支架可放心使用

本报讯（记者 解丽）心脏支架平均价格从集采前的1.3万元到集采后的700元至800元左右，针对价格大幅下降后心脏支架质量是否过关、厂家是否能保证供应、医生开展心脏支架植入术的积极性是否受影响等疑问，昨日，国家医保局一一进行了回应。

据国家医保局相关负责人介绍，心脏支架植入手术是治疗急性心肌梗死的重要措施。2020年11月，国家组织高值医用耗材集中带量采购“首单”即纳入心脏支架，中选产品价格降至700元至800元左右。

那么，集采支架是使用老产品替代新产品吗？“集采心脏支架是经临床长期验证性能良好的铬合金载药支架，能够更好地减少术后血管再狭窄的发生率，是裸支架和不锈钢支架的升级产品，也是当前主流使用的品种。从使用数据看，铬合金载药支架使用量占比从集采前的60%上升到95%以上，患者使用心脏支架实现迭代升级，累计370万余名患者植入了中选心脏支架。”相关负责人表示。

对于降价后厂家供应能否保证的疑问，相关负责人表示，2021年至2023年，降价后的中选心脏支架供应量分别是当年协议量的149%、123%和123%，中选厂家总体上积极履行中选后的责任和义务，足量供应降价后的心脏支架，大家担心的“只降价不供货”等现象没有出现。

此外，企业也积极参与心脏支架集采，2022年协议期满后的接续采购中，中选企业从8家扩大到10家，覆盖国内外主流企业产品。

大幅降价是否会影响医生开展心脏支架植入术的积极性呢？数据显示，2021年至2023年，中选心脏支架使用量分别为160万条、183万条和218万条，年均增长17%，与各类口径统计的心脏介入手术增长率（10%-25%）吻合，累计370万余患者植入了中选心脏支架。同时，多家知名医疗机构的医生表示，做同样一台支架植入手术，现在可以获得更多阳光收入。原来心脏支架手术项目价格偏低的地区及时上调了相关术式的手术价格，更好体现医务人员劳务价值；各地落实集采结余留用政策，将心脏支架集采节约的医保资金按一定比例由医疗机构留用，让医疗机构、医务人员共享改革红利。

此外，更多的医疗机构加入支架植入术的行列。开展心脏支架植入手术的医疗机构从2020年的2400余家增加至2023年的3600余家，其中二级医疗机构从1200家增加到近1700家。

对于患者最为关心的集采支架质量，药监部门将所有中选产品列入监管重点，按照“四个最严”要求开展全周期、全覆盖监管，做到企业监督检查、产品抽检、不良事件监测“三个全覆盖”。监督检查结果显示，集采中选支架质量安全状况良好，医生和患者可放心使用。