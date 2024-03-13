如何应对过敏性结膜炎？专家支招

春暖花开，气温回暖，正是赏花踏青的好时节，但许多人却深受眼部刺痒、充血、水肿、畏光等一系列症状困扰。山东第一医科大学附属眼科研究所所长高华在接受采访时表示，上述症状都属于一种常见的过敏性疾病——过敏性结膜炎。

“过敏性结膜炎是眼结膜对过敏原产生的一系列炎症反应。遗传因素和环境因素共同影响过敏性结膜炎，其中环境变化成为越来越重要的因素。”高华说，若在生活中过多接触尘螨、真菌孢子、花粉、动物皮毛等过敏原，都可能引发过敏性结膜炎；季节更替和气候变化也可能加重过敏，如春季变暖潮湿时，更利于真菌和花朵的生长，过敏原相应增多，导致过敏性结膜炎发生率明显增高；空气质量降低也会增加过敏性结膜炎的发病率，还可能加重原有过敏症状。

高华介绍，根据发病机制，可将过敏性结膜炎分为五类，包括季节性过敏性结膜炎、常年性过敏性结膜炎、春季角结膜炎、巨乳头性结膜炎和特应性结膜炎。其中，季节性过敏性结膜炎、常年性过敏性结膜炎属于速发型过敏反应，眼痒、流泪等不适症状主要作为过敏的提醒信号，对视力威胁较小。需要注意的是，过敏性结膜炎出现眼痒症状时，不可频繁按揉眼部，容易刺激细胞释放更多组胺，导致越揉越痒。

“春季角结膜炎、巨乳头性结膜炎、特应性结膜炎既有速发的因素，也有迟发的因素，容易反复发作，威胁视力，严重时可能导致失明。”高华说。

如何科学应对过敏性结膜炎？高华认为，及时自我发现、脱离过敏原、遵医嘱用药是科学应对的关键。若生活中感觉眼部不适，应到正规的医疗机构检查，由医生给出诊断和用药建议。

“为预防和缓解过敏性结膜炎，应尽量避免或减少与过敏原接触，可根据环境、季节变化做好防护。”高华建议，春季花粉多、气温变化大、空气污染严重或极端天气时，外出可戴上防护眼镜和口罩，减少户外活动。若对尘螨过敏，可通过室内清洁、晾晒床具来减少过敏原。同时，保持规律作息和健康饮食，加强锻炼，有利于增强体质，预防过敏发生。