脑出血处理不及时或导致认知功能障碍

科技日报讯 （记者雍黎 通讯员黄琪奥）3月11日，记者从陆军军医大学西南医院获悉，该院神经外科主任胡荣团队首次指出，患者罹患脑出血后如不及时处理，会导致海马神经干细胞过度激活，进而使体内神经干细胞池耗竭，导致认知功能障碍。相关成果近日在国际医学杂志《氧化还原生物学》发表。

脑出血是一种致命的中风类型疾病，在亚洲的发病率为30%—40%。胡荣介绍，与对脑出血后运动功能障碍的关注相比，国际上对患者脑出血后认知功能障碍的关注明显不足。为了更好明晰脑出血与认知功能障碍的关系，胡荣团队决定以自体脑出血小鼠为模型，结合临床研究，探讨脑出血合并认知功能障碍的机制。

神经干细胞是神经的重要组成部分，当它们聚集在一起，就形成了神经干细胞池。团队发现，当小鼠罹患脑出血后，如不及时处理，其自身的神经干细胞会出现过度激活的现象，进而破坏神经干细胞池的稳定状态，导致晚期神经干细胞池出现耗竭，最终导致认知功能障碍。在这一结论的基础上，团队又进行了多次实验，发现如果在脑出血早期及时给小鼠使用铁螯合剂，或让小鼠口服维生素C、食用西蓝花等清除活性氧，维持神经干细胞库的稳定，就能明显改善脑出血导致的认知功能障碍。

胡荣介绍，这一系列研究从临床—基础交互关系的角度，揭示了脑出血后认知功能障碍的发展机制，为卒中后认知功能障碍的治疗提供了新的视角和方向。

“我们希望通过这项研究提醒广大医生和患者，关注脑出血患者的认知状态。一定要早发现、早就诊，及时清除血肿带来的继发性脑损伤，提高治疗效果，获得更好的预后。”胡荣说，未来，团队将继续深入研究神经干细胞在中枢神经系统损伤中的作用和机制，探讨神经干细胞与现有疾病修复的相互关系。团队还将进一步在临床上开展相关细胞治疗试验，并探索可能的联合治疗方案。