青春期压力过大影响成年后健康

日前，《美国心脏协会杂志》发表了一项研究成果，前瞻性探究了青少年长期受到压力对成年后心血管健康的影响。结论显示，“青少年时期受到压力较大的人，在成年后更容易出现高血压、肥胖和其他心脏代谢风险”。

如今，心脏代谢疾病越来越年轻化。青少年时期压力水平为何与成年后的高血压、肥胖和心脏健康风险相关？如何正确帮助青少年减轻压力？科技日报记者采访了中国医学科学院阜外医院心内科心血管代谢病区副主任医师杨进刚。

青少年对压力反应更敏感

一般来讲，一个人如何应对压力，要从3个方面分析：压力本身、对压力源的认识和采取的应对方式。和压力相关的理论研究有很多，但鲜有针对青少年的压力相关理论，以及青少年时期压力水平变化对成年后心脏健康影响的研究。

“此项研究使用了感知压力量表（PSS）。这个量表其实就是一个调查问卷，也是应用较为广泛的一种调查方法。它主要侧重于评估人的主观感觉，即对压力的感知情况，但不能判断究竟是什么原因导致压力产生。”杨进刚说。

青少年对压力的认识与成人不同，他们常常将感知到的压力描述为使人“感觉不好”的东西。压力大可能是因为日常生活中的一些小事，而家长则容易低估这些事情对孩子的影响。青少年特有的压力源包括学校活动和学习成绩等。另外，父母离异、家庭暴力、家庭功能缺失、父母教育方式不当、父母自身存在诸多负面情绪及异常行为等，也会让青少年倍感压力。

适度的压力对人有一定的积极作用，但过度的压力则会对人的健康造成严重影响。杨进刚说，青少年处于人生重要的转折期，他们的心理发育还不成熟，这也是他们心理承受能力最脆弱、内心最敏感的时期。

此外，大脑的前额叶皮层负责控制人体中枢，决策力、判断力、执行力等都由前额叶皮层调控。与其他脑区相比，前额叶皮层的发育较慢，一般在青春期之后才会完全成熟。所以，这也可以解释为何人在青少年时期难以控制情绪和对外界刺激的反应，表现出不能很好地应对压力。而且青少年承受的压力往往来自多个方面。如果家长未能及时发现并给予支持，也会造成青少年对压力的反应更为敏感。

正确引导青少年减压

“压力过大会破坏人体生理、心理的平衡模式，进而影响健康。”杨进刚说，青春期是激素信号通路发展的关键时期。应激激素信号、下丘脑—垂体—肾上腺轴和皮质醇的变化，都可能会对一个人的心脏代谢健康产生长期且持续的影响。

他进一步解释，当人在经历压力事件时，大脑中负责情绪处理的区域杏仁核会向下丘脑发出求救信号。大脑的这个区域就像一个指挥中心，通过神经系统与身体的其他部分交流。神经系统会指挥身体的其他部分，并控制呼吸、血压、心跳等。如果压力较大，心脏可能会跳动得更快，导致血压上升，并升高血糖和血脂，进而产生高血压、肥胖等健康问题。

杨进刚介绍，长期压力较大的人可能会习惯高热量、高脂肪的饮食。这也会增加罹患心脏代谢疾病的风险。此外，慢性压力可能会导致人体内儿茶酚胺和皮质类固醇等各种应激激素的释放，并以形成慢性炎症的方式激活免疫系统。这些炎症可能导致心血管活动和内皮损伤加剧，并进一步诱发动脉粥样硬化。

杨进刚建议，要正确引导儿童和青少年减轻自身压力。如学校可以在课程中加强心理健康教育，引导学生如何认识、理解和应对各种压力。心理健康教师要多与学生交流，教导学生多种压力的应对策略，包括如何做好情绪管理、时间管理，以及怎样形成积极的思维方式，帮助学生更好地应对学业压力、社交压力等。

“学校还可以多组织体育、艺术等方面的活动，让学生培养多种兴趣爱好，帮助学生减轻压力。另外，良好的家庭关系和积极的家庭环境，也有助于培养孩子的情感韧性和适应能力，使他们能更好地应对生活中的压力和挑战。”杨进刚说。