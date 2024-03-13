《柳叶刀》刊发专辑呼吁社会以新方式看待更年期

谈到更年期，你会想到什么？是失眠易怒，还是激素紊乱？更年期影响着世界上50%的人口，是女性自然衰老的必经之路。但长期以来，更年期常常被认为含有贬义，或是完全被忽视。

3月6日，医学期刊《柳叶刀》发表的“更年期专辑”（以下简称专辑），呼吁社会以新的方式看待更年期，为中年女性提供更好的支持。

“在很多情况下，人们习惯将更年期等同于歇斯底里、不可理喻。部分女性甚至自身也会产生一些病耻感。”专辑共同作者、北京协和医院妇产科学系副主任陈蓉在接受科技日报记者独家专访时说，在我国，因为更年期被污名化、公众对更年期缺乏正确认识等，多数女性对待更年期会选择默默承受。

陈蓉介绍，更年期的定义比较模糊，包括了围绝经期及绝经后早期。在这个阶段，女性的身体可能暴露出较多问题，所以更年期被称为女性的一个“动荡期”。潮热出汗、情绪失控、肌肉关节酸痛、疲乏甚至胸闷胸痛，这些都是发生在很多更年期女性身上的典型症状。专辑指出，超过38%的女性称，在她们50岁时更年期症状表现为中度至重度。

“更年期的根源是卵巢功能衰竭，引发雌激素水平波动，最终至雌激素缺乏。”陈蓉说，更年期综合征是有着特定的病理机制的典型身心疾病。其中，治疗潮热和盗汗最有效的方法是激素治疗，通常称作绝经激素治疗或激素补充疗法。绝经激素治疗在缓解潮热的同时，还可以改善睡眠和情绪。此外，有证据表明，过早或提前绝经的女性，患心血管及骨质疏松等疾病的风险可能会增加，而绝经激素治疗可以降低这些风险。

人们普遍认为，更年期会引发心理健康问题。但在本次专辑中，陈蓉参与撰写的一篇基于12项研究的综述文章显示，绝经与抑郁两者的相关性并未证实。这篇文章指出，更年期并不意味着必然引起心理健康问题，但那些有严重潮热、盗汗、有罹患抑郁症史或经常压力较大的更年期女性，罹患抑郁症的风险会增加。陈蓉提醒，女性在更年期遇到的问题并非全都由激素引起。因此，激素治疗不是治疗更年期情绪症状的唯一手段，关键还是要针对每一位女性的具体情况进行个体化治疗。女性本人也要对更年期有正确客观的认知，提前做好心理准备和知识储备。

据世界卫生组织预测，2030年，全世界将有12亿以上的更年期妇女，而我国处于更年期的女性将超过2.1亿人。“在我国，绝大多数更年期女性并没有得到足够的诊治。”陈蓉建议，当女性身体出现更年期症状时，应直接到妇科内分泌门诊或更年期门诊就诊。

陈蓉还提醒，早绝经的女性更需要积极应对更年期。因为早绝经并不是简单的正常绝经时间前移，这是一种病理状态，对健康的影响更大。“更年期也是人生的‘机遇期’。如果女性在更年期做好健康管理，不仅可以顺利度过更年期，未来还可以拥有一个更加健康的老年。”陈蓉说。