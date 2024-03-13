类器官成功模拟孕晚期发育

科技日报讯 （记者张梦然）包括英国伦敦大学学院在内的科学家团队报告了一项干细胞研究重大突破：人类羊水样本中收集的细胞可生成包含多种组织类型的类器官，而无需终止妊娠。这些类器官提供了了解孕晚期发育的重要手段，亦有助对先天畸形的治疗及研究。研究发表在新一期《自然·医学》上。

类器官是一种利用人类干细胞制造的三维模型，类似于类胎儿组织。目前获取用于妊娠建模的类器官的方法（大多取自死后的胎儿组织）涉及法律和伦理问题，通常只能在受孕后20—22周内使用，这限制了对孕晚期发育的研究。

研究团队此次评估了从人类羊水中收集的上皮细胞，这些羊水取自12次妊娠（孕期16周到34周之间）的产检。利用单细胞测序，团队识别并分离出了胎儿胃肠道、肾源和肺源的上皮细胞。为了探索这些细胞是否可用于产生类器官，团队培养了这些细胞，观察到它们开始增殖并自组织成三维类器官，在两周内可见。他们发现，这些细胞会形成组织特异性原生胎儿类器官，即小肠、肾脏和肺，并显示出来源组织的功能性特征。

利用这一技术，团队从患先天性膈疝的胎儿的羊水和气管液细胞中，培育出再现这种疾病某些特征的肺类器官。

研究人员认为，新发现展示了培育胎儿类器官的一种替代方法，无需终止妊娠，有助解决长久以来的伦理顾虑，并可用于研究妊娠晚期阶段。这种方法或能为在妊娠期间自体衍生胎儿原生类器官提供一个机会，有助于开发先进的产前模型和个性化疗法。他们指出，还需要进一步研究验证这些发现的转化影响。