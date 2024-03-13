俄提出描述伤口愈合的数学模型

俄罗斯秋明国立医科大学开发出了一种数学模型，可预测各种伤口上皮肤的恢复状态。研究人员认为，使用博弈论的数学表达式有助于最准确地考虑参与再生过程的每种物质的贡献。相关研究发表在出版物《乌拉尔大学医学》上。

伤口愈合是一个复杂的、多阶段的生化过程，由于涉及许多物质，其发展过程很难预测。如果皮肤受到严重损伤，预测其恢复情况是诊断的重要组成部分，这使得医生能够调整患者的治疗方案并尽可能有效地实施。

皮肤再生过程中，所有参与细胞的起始位置、参与过程的顺序、接触刺激愈合的第三方物质的时间和持续性，对于每个患者来说都是非常个体化的。

秋明国立医科大学研究人员开发了一个最佳通用数学模型，该模型允许“引入”“移除”和“减慢”再生领域的“参与者”。

研究人员建议使用沙普利向量方程来描述皮肤伤口愈合过程。沙普利向量用于机器学习和根据各种不平等特征对对象进行分类。如果表皮和真皮中的各种细胞结构满足沙普利向量的条件，则可实现受影响皮肤区域的恢复。

秋明国立医科大学专家对各种性质的皮肤伤口的愈合过程进行了数学建模：化学和热烧伤、割伤和刺伤。研究表明，沙普利向量灵活且准确地描述了再生过程中观察到的组织变化。