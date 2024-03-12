直播预告：人人享有肾脏健康——促进医疗平等 优化用药实践

为加强宣传和知识普及，重视慢性肾病管理和肾脏健康维护，助力全面综合管理，全力推动我国肾病防控工作高质量发展，人民好医生策划世界肾脏日特别节目。 3月14日10:00至11:00，中华医学会肾脏病学分会主任委员、解放军总医院肾脏病医学部主任蔡广研，中华医学会肾脏病学分会副主任委员、大连医科大学附属第一医院肾内科主任林洪丽将做客人民好医生客户端。欢迎届时收看。

专家简介：

蔡广研，主任医师、教授、博士生导师。解放军总医院肾脏病医学部主任，任中华医学会肾脏病学分会主任委员，中国肾脏内科医师协会总干事长，国际肾脏病学会常务理事。

林洪丽，主任医师，二级教授，博士研究生导师。大连医科大学肾脏病研究所所长，大连医科大学附属第一医院肾内科主任。任中国医师协会肾脏内科分会副会长，中华医学会肾脏病学分会副主任委员，中国肾脏药理学会副主任委员等。

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