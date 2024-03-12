国家医保局：累计370万余患者植入集采中选心脏支架

人民网北京3月12日电 （陈子源）心脏支架植入手术是治疗急性心肌梗死的重要措施。以前，心脏支架平均价格高达1.3万元，进口支架价格接近2万元左右，部分患者需要植入多个支架，群众对其虚高的价格反映强烈。2020年11月，国家组织高值医用耗材集中带量采购“首单”即纳入心脏支架，中选产品价格降至700至800元左右。

针对广大患者关心的集采临床使用情况、医生开展手术意愿、降价支架的质量、中选厂家供应积极性等，国家医保局用近3年集采心脏支架使用数据来释疑解惑。

国家医保局介绍，降价的心脏支架是在保持原品牌原型号原工艺参数基础上，通过以量换价、挤出中间环节费用水分惠及群众。心脏支架集采之后，植入量逐年增长。95%的医生患者选择了集采中选支架。开展心脏支架植入手术的医疗机构从2020年的2400余家增加至2023年的3600余家，其中二级医疗机构从1200家增加到近1700家。此外，2021至2023年，中选心脏支架使用量分别为160万条、183万条和218万条，年均增长17%，与各类口径统计的心脏介入手术增长率（10%至25%）吻合，累计370万余患者植入了中选心脏支架。

国家医保局表示，集采心脏支架是经临床长期验证性能良好的铬合金载药支架，能够更好地减少术后血管再狭窄的发生率，是裸支架和不锈钢支架的升级产品，也是当前主流使用的品种。从使用数据看，铬合金载药支架使用量占比从集采前的60%上升至95%以上，患者使用心脏支架实现迭代升级。

国家医保局还表示，降价后厂家能保证供应量，供应量达到了协议量的1.3倍。2021至2023年，降价后的中选心脏支架供应量分别是当年协议量的149%、123%和123%，中选厂家总体上积极履行中选后的责任和义务，足量供应降价后的心脏支架，大家担心的“只降价不供货”等现象没有出现。