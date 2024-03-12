七八百元的集采心脏支架敢用吗？国家医保局回应

人民网北京3月12日电 （记者乔业琼）心脏支架植入手术是治疗急性心肌梗死的重要措施。集中带量采购前，心脏支架平均价格高达1.3万元，进口支架价格更是接近2万元左右，2020年11月，国家组织高值医用耗材集中带量采购“首单”即纳入心脏支架，中选产品价格降至700-800元左右。围绕集采临床使用情况、中选厂家供应积极性、医生开展手术意愿、降价支架的质量等问题，近日，国家医保局官网发布近3年集采心脏支架使用数据来释疑解惑。

一、临床用的都是中选支架吗？

答：95%医生患者选择了集采中选支架。降价的心脏支架是在保持原品牌原型号原工艺参数基础上，通过以量换价、挤出中间环节费用水分惠及群众。有人担心患者用不上降价支架，也有人质疑称“你敢用吗？”。事实情况是，中选支架占所有心脏支架使用量的95%以上，绝大多数心脏支架植入患者用的是中选支架。临床专家表示，主流品牌的心脏支架均中选，医疗机构原使用的品牌基本不需要更换，使用过程中的临床性能也没有变化。集采中选支架得到医生和患者信任，成为绝对主流选择。

二、集采支架是使用老产品替代新产品吗？

答：不是老产品替代新产品，新一代铬合金支架占比从60%升至95%。集采心脏支架是经临床长期验证性能良好的铬合金载药支架，能够更好地减少术后血管再狭窄的发生率，是裸支架和不锈钢支架的升级产品，也是当前主流使用的品种。从使用数据看，铬合金载药支架使用量占比从集采前的60%上升到95%以上，患者使用心脏支架实现迭代升级。

三、降价后厂家供应能保证吗？

答：能保证，供应量达协议量的1.3倍。2021-2023年，降价后的中选心脏支架供应量分别是当年协议量的149%、123%和123%，中选厂家总体上积极履行中选后的责任和义务，足量供应降价后的心脏支架，大家担心的“只降价不供货”等现象没有出现。

企业积极参与心脏支架集采，2020年首轮采购的中选企业既有美敦力、波士顿科学等国际知名企业，也有微创、吉威、乐普等国产大品牌。2022年协议期满后的接续采购中，首次集采没有中选的国际企业雅培也成功中选，国内知名企业赛诺也中选，中选企业从8家扩大到10家，覆盖国内外主流企业产品。医药企业用实际行动体现对心脏支架集中采购的支持。

四、医生开展心脏支架植入术的积极性受影响了吗？

答：没有，支架植入量逐年增长。2021-2023年，中选心脏支架使用量分别为160万条、183万条和218万条，年均增长17%，与各类口径统计的心脏介入手术增长率（10%-25%）吻合，累计370万余患者植入了中选心脏支架。有人“带节奏”称，支架降价导致医生“挣不到钱了”，都不做手术了。事实是支架使用数量、支架植入手术量每年都在增长，广大医务人员一直都在兢兢业业救治患者，我们对这种通过污名化医务人员来吸引眼球的行为坚决反对。

同时，多家知名医疗机构的医生表示，做同样一台支架植入手术，现在可以获得更多阳光收入。原来心脏支架手术项目价格偏低的地区及时上调了相关术式的手术价格，更好体现医务人员劳务价值；各地落实集采结余留用政策，将心脏支架集采节约的医保资金按一定比例由医疗机构留用，让医疗机构、医务人员共享改革红利。

五、开展支架植入手术的医疗机构有减少吗？

答：没有，更多医疗机构开展支架植入术。开展心脏支架植入手术的医疗机构从2020年的2400余家增加至2023年的3600余家，其中二级医疗机构从1200家增加到近1700家，这与近年来卫生健康部门加强县级胸痛中心能力建设的努力分不开。急性心梗患者在更多县级医院就能做支架植入手术，在挽救生命的赛跑中抢回更多宝贵的抢救时间。

六、集采支架质量怎么样？

答：药监部门监督检查结果显示，集采中选支架质量安全状况良好。药监部门将所有中选产品列入监管重点，按照“四个最严”要求开展全周期、全覆盖监管，做到企业监督检查、产品抽检、不良事件监测“三个全覆盖”，监督检查结果显示，集采中选支架质量安全状况良好，医生和患者可放心使用。