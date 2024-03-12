北京养老服务网访问量过千万

昨日，北京青年报记者从市民政局获悉，北京养老服务网自2023年6月28日上线以来，网站平台服务功能不断完善，用户规模及服务人数持续增长。截至目前，网站平台累计访问量达1033万，其中网站访问量349万次，小程序访问量684万次；注册用户超2.3万人，老年用户占比超6成以上。北京养老服务网围绕老年人的迫切需求，设计了6大模块、18个栏目，整合居家养老、机构养老、养老助餐、政策咨询、资源对接等多个领域资源，不仅为老年人提供基础养老服务，还为养老企业提供了发展平台，打造方便快捷、公开透明、包罗万象的北京养老“网上大集”。

全市养老服务信息一键可查

据介绍，北京养老服务网汇集了580家养老机构、1959个助餐点、1454家养老驿站的详细信息，并配套养老资源地图查询功能，网民用户可以一键直查“周边养老服务资源”。截至目前，北京养老服务网已实现养老服务查询、养老机构预约、养老助餐、合同网签等有效服务对接4.64万余人次。

想入住养老机构的老年人及家属，可通过检索机构所属区域、机构性质、床位规模、收费价格、服务星级等多个条件，选择预约后实地参观养老机构，也可以选择通过查看VR实景的方式，足不出户参观、挑选心仪的养老机构。网站首页还动态展示了全市11万张养老机构床位使用状态及可选订床位数量，方便网民用户实时了解机构入住情况。

设助餐专栏解决“吃饭难”

不想去机构的老年人，也可以选择居家养老，网民用户通过线上下单，就可在家里享受助餐、助浴、助洁、居家照护、陪同就医、适老化改造、健康管理等专业居家养老服务，目前网站已上线73家居家养老综合服务创新试点，打造全方位服务、全链条管理的“15分钟养老服务圈”，让老年人就近就便享受养老服务。

针对老年人及家属普遍关注的“吃饭难”问题，北京养老服务网设置“养老助餐”专栏，需要购买老年餐的老年人及家属可查询并选择评价好、菜品全、性价比高的养老助餐点。目前助餐系统在线注册用户1937家，已通过审核并在线展示助餐商户970家，共上架菜品5369个，构建了具有北京特色、多元供给的线上养老助餐服务体系，让更多老年人吃上家门口的热乎饭。

适老化产品可“一键订购”

自去年6月28日上线运营以来，北京养老服务网不断优化服务功能、完善网站模块，新增“适老化产品及养老辅具租赁”“养老课堂”和“我要合作”3个产业发展板块和特色服务栏目，不断拓展优质养老服务商，形成供需两旺的产业发展良好格局。其中，“适老化产品及养老辅具租赁”栏目收录展示了57种常见的适老化产品和32种可供租赁的康复辅具产品。同时提供订购链接，为有需求的老年人提供送到家的服务便利。

围绕北京老年人到周边地区养老的服务需求，北京养老服务网特别设置了“京津冀养老”板块，构建“环京养老圈”，优选天津、河北、内蒙古等地10余个市（区）51家养老机构上线展示，重点推介51个环京周边养老服务项目，助力京津冀蒙养老服务资源对接共享，为在京老年人异地养老、回乡养老提供更多的选择。

据了解，围绕养老行业普遍存在的“求职难”“招工难”问题，北京养老服务网上线了“我要求职”“我要招聘”功能，养老服务领域人才、高校毕业生等可通过网站“我要求职”版块，向养老服务机构投递简历。养老服务机构也可通过“我要招聘”发布人才招聘信息。目前网站已发布机构人才招聘信息290余条。

监管方面，在北京养老服务网中，实现了养老服务合同在线展示、在线签约，目前已累计签订网签合同3.85万份。通过在线签约的方式，运用“互联网+”和“云存储”技术，把合同签订、履约、解约等各环节都管起来，实现养老服务合同签订透明化、信息化。文/本报记者 蒋若静