关爱与自强双向奔赴 共创残疾人美好生活

3月11日，全国人大代表、湖南长沙市雅礼中学校长王旭在本次全国人大会议最后一场“代表通道”上讲了一个令人感动的故事：2016年，一位11岁的高位截瘫学生找到王旭，希望来上学。王旭担心他不能照顾好自己的生活，这位学生双手一拍轮椅跳到地下，双手着地，用力地往前走：“老师，我能！”如今，该生已顺利考上大学。王旭代表说：“我们不放弃他，给他最需要的帮助，就是点亮他生命的希望。”

王旭代表讲述的这个故事，打动了无数网友。人们对这位高位截瘫的学生不吝褒奖与祝福之词：“身残志坚，奋斗不止”“只要有梦想，努力一定会实现”。同时也为王旭代表和他所在的学校对残疾学生的关怀和友好点赞。

无独有偶，3月4日，在本次全国政协会议首场“委员通道”上，全国政协委员、中国盲人协会主席李庆忠在回答记者提问时，实名点赞宁夏女孩黄莺，称赞她为中国版“海伦·凯勒”。2015年，黄莺作为宁夏首位盲人考生参加高考，考入武汉理工大学。2019年，她被保研至武汉理工大学政治学专业，2022年她又被武汉理工大学录取为博士研究生，并先后获得“全国最美大学生”“中国大学生年度人物”等荣誉称号。

上述两个鲜活的故事，再次印证了自律者强，自强者胜的道理，让人们真切感悟到残疾人发展的无限可能。同时，这也是我国残疾人事业不断进步、残疾人教育状况显著改善的生动例证。

从党的十八大提出“支持特殊教育”，到党的十九大提出“办好特殊教育”，再到党的二十大提出“强化特殊教育普惠发展”，我国在残疾人教育方面的支持保障力度越来越大。目前，我国共有特殊教育学校2345所，特殊教育在校生91.2万人，其中在特殊教育学校就读在校生34.12万人，占比37.42%，在其他学校就读在校生57.08万人，占比62.58%。我国特殊教育融合发展持续增强，取得了显著成就。

残疾人事业永无止境。今年全国两会上，无障碍环境设施建设、残障人士康复和融合教育、残疾人就业等，都是代表委员热议的话题。如全国政协委员、中国残联理事杨洋建议，为普通学校听力残疾学生提供精准政策体系保障，根据学生的不同残疾情况进行针对性规范，丰富普校随班就读的帮助形式和内容。全国人大代表、湘雅博爱康复医院职业社会康复部副主任文晓燕提出关于支持残疾人创新创业的建议，呼吁大力发展残疾人职业教育，加大对残疾人大学毕业生就业援助，多措并举带动残疾人大学生就业创业。

深入践行“强化特殊教育普惠发展”要求，需要不断加大投入，扩大特殊教育优质供给和受益面，以高质量教育赋能残疾学生成长成才；需要全社会用更大的包容和爱心，为残障群体融入社会纾困解难，为他们的就业、发展创造更友好的环境。各地政府、高校、用人单位应当共同发力，建立完善关爱帮扶机制，让广大残疾人在学习、工作等各方面都能得到“无障爱”，使社会焕发出更多的人性温暖与光辉。

残疾人的精神面貌怎样、生活状况如何，是衡量现代社会文明进步的重要标尺。愿每一位残疾人士都能被温柔以待，并通过自己的不懈奋斗，创造幸福美好生活。期盼来自全社会的关爱温暖与残疾人士的自强不息“双向奔赴”，形成良性循环，激励更多人尤其是广大青少年扬起理想之帆，无畏困难挫折，勇敢追逐梦想，为强国建设和民族复兴贡献自己的一份力量。