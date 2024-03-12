师道医道并重 培育新时代良医大师

医科院校承担着医学人才培养和医疗科研服务的双重任务，医科教师更是承担着师道医道并重、师德医德共扬的使命。医科院校要服务于推进中国式现代化，立足中国医学教育和医疗卫生现代化，大力弘扬教育家精神，培育更多新时代大国良医大师，为教育强国、科技强国、人才强国和健康中国建设作出更大贡献。

坚持党的领导，贯彻党管人才理念。上海医学院老院长陈同生曾说，“要办好社会主义的医学院，关键要靠党的领导。”坚持“党管人才”，就是确保党委和各级党组织在教师队伍建设中充分发挥管方向、谋大局、抓关键的作用。弘扬教育家精神，要在强化思想政治工作和意识形态工作的基础上，树牢“育人者先育己”理念。深入推进“教师思政+基层党建”工作机制，探索教师思政与学生思政、师德师风与医德医风深度融合、协同建设的体制机制。结合教育和卫生战线重要时间节点，用好教师教育各类平台载体，加强师德师风、医德医风协同建设。

筑牢制度基础，强化体制机制保障。加强学科体系改革创新，打造以健康学术生态为基础、以有效学术治理为保障、以产生一流学术成果和培养拔尖人才为目标的创新体系，为弘扬教育家精神筑牢制度保障。强化立足全体教职工、覆盖生涯全过程、囊括需求全方位，不断健全教师发展支持体系。坚持分类评价激发人才活力。继续深化破“五唯”，开通“青年杰出人才”晋升高级专业技术职务的专门渠道，坚持“代表性成果”评价机制，结合附属医院特点，在临床教授职称评审评价方面，加大教学业绩在评价指标之中所占的权重。

建立荣誉体系，激励教师以德立身。探索建立教师荣誉体系，以评促建、以奖促优，为弘扬教育家精神创新实现路径。系统梳理教育医疗卫生教职员工在教书育人、服务国家、科研创新、社会贡献等方面的成绩，聚焦“提升权威性与认可度”的目标，逐步形成分类别的制度化、体系化的教职工荣誉体系，激励广大教师成为教育家精神的弘扬者、践行者，激发广大教职工的光荣感和使命感，进一步营造尊师重教的校园文化和社会风尚。

加强文化建设，强化示范引领作用。传承弘扬校史院史中的红色血脉，为做好新形势下教师思想政治工作、弘扬教育家精神，进一步提升以文化人、以史育人、榜样育人能级。医科院校不乏身正为范、甘为人梯、奖掖后学的名医大家，如上海医学院历史上涌现出了沈自尹院士、周良辅院士等一大批医学大家名家，他们秉持热爱医学、厚爱学生、关爱患者的赤诚，为国家和人民培育出一大批仁心仁术的一流医学人才。汤钊猷院士无论工作多么繁忙也一定会抽出时间来指导学生，有一次在深夜为学生修改论文时，他这样写道：“我在2004年11月21日所提的修改意见，这些在修改稿中还是没有看到。我可是开夜车帮你改的。你不认真，我又何必认真呢？”学生拿到汤老师的意见后颇受触动，随后尽全力修改了论文。闻玉梅院士年过八十仍坚持给本科生上第一堂课，点燃学生心中的火种、激发学生对专业课程的兴趣。她常说：“希望年轻人可以踩着我的肩膀成长。”顾玉东院士毕业时毅然放弃心内科的研究积累，服务于当时工业生产保障方面的迫切需求，投身手外科这一新兴学科，开启了他手外科奠基人和领跑者的从医历程。陈灏珠院士从医、执教、科研71年，全情投入于中国心血管疾病介入性诊治法的实践探索中，把大医精神融在“手把手”带学生做临床、做管理的一言一行中，让学生受益匪浅……

医科院校加强文化建设，还要推动学科交叉融合、医学人文教育和思想政治教育有机融合，深化医学课程思政建设，完善育人环境、发挥建筑空间育人载体作用。与弘扬科学家精神相结合，形成有医学特色的教育家精神传播和弘扬阵地，为建设中国特色世界一流医学院校和一流医学学科提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。

（作者：袁正宏，系复旦大学党委副书记、上海医学院党委书记）