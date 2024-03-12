军队卫生行业应融入国家发展全局

侯立军 全国政协委员、海军军医大学第二附属医院神经外科主任

作为一名军队医务工作者，我始终扎根军事医学临床与科研一线，主要从事颅脑战创伤救治和脑外科疾病治疗等工作，至今已有30年。

我们团队将学科方向聚焦于舰船外科，以促进海上外科救治技术装备进一步标准化、便携化，即将现代医院的大型技术装备便携化，便于舰船搭载；将机器人技术运用于海上救治，解决在海上手术环境不稳定的问题；利用虚拟可视化技术，让后方专家能够直接参与一线抢救。

这些年来，我救治的颅脑创伤和神经重症患者超过6000例，深切感受到打通军地协作链路，加强军地沟通的重要意义。这也是今年全国两会上我提交提案的缘由。

地方卫生行业的创新日新月异，极大促进了军队医疗的发展。我们在颅脑爆炸伤和水下冲击伤救治方面总结形成的一套成熟模式，离不开地方卫生行业创新的支持与启发。

2022年的“和谐使命”海上卫勤演练中，我们应用快速开颅装备、颅底内镜、便携式动力系统等医疗设备，将“和平方舟”号医院船外科系统，进一步升级为“舰船外科2.0”系统。反过来，军队卫生行业也有很多好的资源和技术可以与地方卫生行业分享。

党的二十大报告指出，巩固提高一体化国家战略体系和能力。今年全国两会，我围绕如何将军队医疗资源有效融入国家医疗中心和区域医疗中心建设提出了建议。

我认为，将军队医疗资源有效融入国家医疗体系建设，一方面有利于促进军地医疗人才和技术资源的双向流动，另一方面有利于地方下级医疗机构主动规划梯队建设，派出人员到军队上级医疗机构学习和进修，提升相关医疗人员的医疗水平和国防意识。

我希望军队卫生行业积极融入国家发展全局，进一步发挥对我国经济社会发展的促进作用。今后我也将继续努力，深入推动军地卫生行业的沟通协作。

（本报记者 张强 通讯员 王泽锋整理）