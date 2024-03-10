多点发力，释放新型消费潜能（大国之治）

消费是经济增长的重要引擎。2023年，中国最终消费支出拉动经济增长4.3个百分点，消费的基础性作用更加显著，其中新型消费蓬勃发展成为一大亮点。代表委员表示，今年要进一步瞄准消费新需求、新动向，培育壮大新型消费，促进消费稳定增长。

新型消费日趋火热

“尔滨”火了、“国潮”热了、绿色消费更受欢迎了……新型消费持续发展，成为代表委员热议的话题。

全国人大代表、云南省普洱市墨江哈尼族自治县通关镇党委书记郭正耀说，通关镇曾是茶马古道的重要驿站。随着文旅消费热度攀升，走茶马古道、喝普洱老茶、泡自然温泉正受到越来越多消费者的欢迎，有力促进了镇上产业发展，带动农民增收。

过去一年，成都大运会、杭州亚运会成功举办，“村超”“村BA”火爆“出圈”。全国政协委员、广西体育高等专科学校审计与质量管理处处长韦军表示，体育赛事文化体验、体育IP衍生品正在成为消费热点，特别是乡村体育赛事兴起，推动地方民宿、餐饮消费，为经济增长注入了新动力。

2023年网上零售额达到15.42万亿元，同比增长11%，中国连续11年成为全球第一大网络零售市场。全国政协委员、湖南省政协副主席张健认为，网络购物、移动支付、线上线下融合成为新型消费的显著特征，这些新业态新模式的发展有效满足了消费者个性化、多样化需求，释放了消费潜力。

全国政协委员、中信资本董事长兼首席执行官张懿宸注意到，“悦己消费”、国货“潮品”消费愈发火热，“新的消费偏好正在推动具备创新优势、渠道资源、供应链管控能力的消费类企业快速成长，我们密切关注相关领域投资机会，目前已投资一批项目”。

有效供给加快跟上

消费需求不断升级，有效供给加快跟上。

全国人大代表、极米科技董事长钟波表示，面对日益旺盛的绿色智能家电需求，家电行业智能化、绿色化转型在加快，“有关部门已出台多项政策措施，加强绿色产品供给。接下来，应进一步健全绿色智能家电产品标准、认证、标识体系，为消费者提供更优质的绿色智能家电”。

“去年中国新能源汽车产销量占全球比重超过60%，这样的成绩很了不起。”全国人大代表、四川启阳汽车集团董事长王麒说，作为一家主要布局汽车服务业的公司，启阳汽车一直关注汽车产业电动化、智能化、网联化和共享化趋势，推动产学研用深度融合，提高产品科技含量，“相信产业的转型升级将助推汽车消费，为经济发展添活力”。

“最近网上兴起‘全国特产大摸底’，甘肃白对虾、黑龙江蔓越莓、四川鱼子酱、新疆三文鱼等‘隐藏款土特产’让消费者惊喜连连。”全国政协委员、江西省市场监督管理局副局长谭文英说，随着旅游业快速发展，“土特产”消费升温。各地可以结合本地实际开展特色伴手礼评测活动，引导地方企业差异化、特色化发展，加强品牌建设，提升产品品质。

增长空间依然很大

如何进一步培育壮大新型消费？代表委员认为，应实施数字消费、绿色消费、健康消费促进政策，积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。

全国人大代表、清华大学五道口金融学院副院长田轩建议，更好发挥有为政府的作用，根据消费新模式、新业态的发展变化，加快调整完善消费统计监测体系，增强宏观政策取向一致性，继续加大力度促消费。

全国人大代表、广药集团董事长李楚源认为，数字消费是推动新型消费市场发展的重要一环，应顺应数字经济发展潮流，依托数字技术创新消费模式，提升消费体验，“广药集团将继续践行‘时尚中药’理念，以先进技术为支撑，采取年轻人易于接受的营销模式，推出更多高品质健康产品”。

“培育壮大新的文旅消费增长点，要加强旅游资源整合，更好满足游客对跨区域特色旅游线路的需求。”全国政协委员、河北旅游投资集团股份有限公司总会计师韩谦说，应促进业态多元融合，注重科技创新赋能，推进旅游交通体系建设，提升公共服务水平，为游客带来更好的出行和游玩体验。

全国人大代表、58同城董事长兼首席执行官姚劲波认为，新型消费还有很大增长空间。应进一步保障和改善民生，持续提升人民群众的消费意愿和能力。打造更加放心舒适的消费环境，将居民潜在消费需求更有效地转化成现实消费行为。

（本报记者高乔、龚文静参与采写）