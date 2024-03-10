进一步激发消费潜能（人民融观察）

消费一头连着生产发展，一头连着民生福祉，是畅通国内大循环的重要引擎，也是增强人民群众获得感、幸福感、安全感的重要方面。

如何进一步激发消费潜能？政府工作报告提出，从增加收入、优化供给、减少限制性措施等方面综合施策，激发消费潜能。

增加居民收入提升消费能力

收入是决定消费的首要因素，居民可支配收入提升才能提高消费能力。不断稳定和扩大就业、促进居民增收致富，才能进一步提高消费能力和消费意愿、释放消费潜力。

安徽省池州市委书记朱浩东代表说，近年来，池州鼓励支持各地因地制宜发展乡村旅游、休闲农业等，积极探索建立让群众合理分享文旅产业发展收益机制，实现了城乡居民收入水平稳步提升。

朱浩东代表表示，下一步将创造更加多样化的就业岗位，让老百姓在家门口就能实现就业增收。同时，积极探索建立文旅、人社、财政等部门合力推进的旅游促进机制，开展旅游服务、实用技术等系列培训，提升文旅行业从业者就业技能，进一步充实老百姓的钱袋子。

以高品质供给创造新需求

2023年11月，文化和旅游部印发《国内旅游提升计划（2023—2025年）》，围绕丰富优质旅游供给、改善旅游消费体验、支持经营主体转型升级等提出30项主要任务。商务部将2024年确定为“消费促进年”，在推动出台系列扩内需、促消费政策措施的同时，指导各地因地制宜举办形式多样的消费促进活动。

华灯初上，山东省临沂市沂蒙彩虹小镇热闹非凡。行走在彩虹国潮街，古筝演奏乐声悠扬，特色美食香味扑鼻……临沂市积极挖掘地区特色文化，建成了一批精品旅游项目，吸引众多游客。

临沂市市长张宝亮代表说，在活跃消费市场方面，临沂坚持激活本地消费、吸引外来消费，提升传统消费、培育新型消费，重点培育引进、改造提升一批知名品牌旗舰店、商业综合体和特色商业街区，吸引更多高端商业品牌、连锁龙头企业落地，以多样化高品质供给满足消费新需求。

近年来，“国货潮品”受到消费者欢迎。“激发有潜能的消费，需要打造高质量的产品供给、过硬的产品质量和鲜明的品牌特色。”尤尼泰税务师事务所有限公司总裁蓝逢辉委员说，随着我国消费升级步伐加快，一批国产创新消费品牌发展壮大，更好满足了人们消费需求。

蓝逢辉委员建议，出台更具针对性的扶持和激励政策，支持民族品牌发展，鼓励企业推进产品设计、创意和技术创新，努力打造更多国货精品和“百年老店”，培育一批号召力强、美誉度高、具有世界影响力的中国品牌。

打通影响消费的堵点卡点

“冰箱送上门，真是很方便。”收到网购的家电后，西藏自治区墨脱县的拉杰说。

农村是重要的消费市场和要素市场，建设双向顺畅的农村流通网络，对激活农村内需、畅通城乡经济循环具有重要意义。京东物流不断扩大配送范围，在西藏阿里等地开通大家电配送服务，让偏远山区的消费者也能享受到和城里一样的送货上门服务。

京东集团技术委员会主席曹鹏委员说，我国居民收入水平和消费水平不断提高，新型工业化和城镇化持续推进，是世界上最具潜力的超大规模市场。然而当前不少农村地区冷链仓储、快递物流、电子商务等基础设施还比较薄弱，建议进一步依靠数据支撑和技术升级，打通消费堵点卡点，激发消费活力。

《 人民日报 》（ 2024年03月10日 05 版）