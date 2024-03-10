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吃“光敏性食物”更容易变黑吗？

2024年03月10日08:50 来源：中国新闻网

按照正常的饮食习惯，吃芹菜等蔬菜并不会导致光毒性损伤。无论吃不吃“光敏性食物”，长时间暴露在烈日下，都会有晒黑、晒伤的风险，还是要做好防晒。（来源：@科学辟谣 中国新闻网微博）

(责编：郝帅、杨迪)




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