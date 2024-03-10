完善专科护士管理体系 增设岗位数量

今年的政府工作报告指出，要提高医疗卫生服务能力，“加快补齐儿科、老年医学、精神卫生、医疗护理等服务短板”。全国政协委员、中国医学科学院北京协和医学院党委书记、副院校长姚建红在实际工作和走访调研中发现，尽管当前我国护士总数已位居世界首位，但由于我国人口基数大，目前每千人护士数仅为3.7人，在一些地区存在临床护士队伍不稳定、护理人员的学历层次有待提升、专科护士的能力和优势尚未充分发挥等问题。姚建红建议，应完善专科护士管理体系，增设专科护士岗位数量，优化护理服务层次。

我国护士队伍规模如何

姚建红介绍，近年来，国内的注册护士数量以平均8%左右的增幅逐年增加，每年约有30万左右的新生力量进入护士队伍，全国注册护士总量已经超过了520万人。“这些年我走访了多家单位，包括护理学会、护理院校和医疗机构，如中华护理学会、北京协和医学院护理学院、宁夏医科大学总医院、南昌医学院、福建省立医院、湖州市中心医院等。调研发现，经过几十年的发展，我国的护士总数已经位居世界第一位，成就斐然。不过，护士队伍总量依然不足，且分布不均。”

由于我国人口基数很大，目前每千人护士数仅为3.7人，与发达国家和经合组织国家相比，还存在一定差距，也低于巴西、俄罗斯等金砖国家的水平。同时，区域间、城乡间的护士队伍分布不均，城市每千人口护士数约为5人左右，而农村仅为2人左右，中西部地区和基层的护士短缺问题就更为突出。

如何提升专业化水平

在护士队伍建设方面，姚建红表示，目前医院临床护士队伍普遍存在编外护士多、待遇低、不稳定的问题。据不完全统计，全国公立医院编制外护士比例约为70%左右。多年来，医院普遍存在护理服务价格与护士的劳务技术价值相比严重偏低的问题。

护理人员的学历层次有待提升，且护士队伍初始教育层次和岗位体系亟待优化。要整体提升护理服务的专业化水平，还应该整体提升护理队伍的教育层次。目前，我国护理岗位管理体系与护理多层次学历匹配度仍然不足，护理服务范畴与人民群众日益增长的健康需求适应度、顺畅度也不够。不同学历的护理人员在实际工作中层次化体现不明显，胜任力与岗位匹配度不一致，成为制约我国护理学科高质量发展的因素。

护理科研的导向性不足，对护理学科科学研究的扶持力度不够。一些国家通过成立独立的护理科学研究院、开设护理专项项目资助基金等战略规划，大力度支持护理学科发展，培育护理高层次人才，有效促进了护理学科发展，这方面的经验值得我们交流互鉴。

此外，专科护士的能力和优势尚未充分发挥，专科护士的培育、使用、管理路径仍需要进一步探索，认证机制有待建立。

专科护士有哪些优势

姚建红表示，专科护士是指具备相应资质、经过专科培训取得资格认证，在某一特殊或专门的护理领域内具有较高的专业知识和娴熟的护理技术，能够提供高水平护理实践的人员。专科护士可以改善患者健康状况、功能状况、生活质量，帮助减少患者住院时间、降低再入院率，主导慢性病管理、降低并发症，减少医疗系统压力、降低医疗成本。随着患者需求的多样化，提高专科专病护理的水平、推动临床护理专业化发展成为趋势。此外，专科护士也是科室重要的教研力量，承担着对护士进行专科知识技能培训，对新护士和进修护士培训等临床教学任务，并具备敏锐的科研创新精神，是护理研究的主力军。

我国在护士的使用方面还尚未充分发挥专科护士能力和优势，专科护士既缺乏统一的认证及再认证标准，也缺乏相关岗位的设置及其配套管理政策和薪酬制度。应完善专科护士管理体系，增设专科护士岗位数量，优化护理服务层次。

文/本报记者 蒋若静 统筹/刘晓雪