代表热议如何让“哈尔滨旅游热”更持久

“今年哈尔滨储存的冰块数量达20万块，是去年的2—3倍。”3月7日，在黑龙江省代表团开放团组活动上，全国人大代表、黑龙江省委书记许勤表示，明年哈尔滨冰雕和冰雪大世界将在设计上加入更多文化题材、历史元素、艺术要素和国际风格，对冰块的需求将会更多。

刚刚过去的这个冬天，黑龙江这片曾让人只能在家“猫冬”的冰天雪地，如今变成炙手可热的旅游目的地。

冬去春来，黑龙江的“旅游热”会不会只是昙花一现？此次团组活动上，代表们给出答案。

“3月3日晚上，漠河天空再次出现壮丽璀璨的极光。过去一年漠河上空多次出现绚丽的极光天象。”全国人大代表、黑龙江省大兴安岭地委书记范庆华介绍，当地培育了蓝莓、黄芪、刺五加等“九珍十八品”系列产品。除了美景，美食也帮助赋予大兴安岭更多吸引力。

“我们白天赏美景、闻稻香，夜晚看星星、听蛙鸣，远离城市的喧嚣，给心灵放个假。”全国人大代表、黑龙江省佳木斯市委书记丛丽道出了无数城市上班族向往的生活。她说，佳木斯很多道路两侧种满杨树，夏天凉风习习、郁郁葱葱，秋天就成了金色庄园，呈现出无限美丽风光。

全国人大代表，黑龙江省伊春市委副书记、市长董文琴的发言让人如临画中：漫步在原始森林中，驻足在挺拔俊秀的山峰之间，不时与小松鼠相遇，尽享人与自然的和谐之美。“400万公顷的浩瀚林海，让伊春的夏季平均气温仅有22摄氏度。”董文琴说，人们来到这里，春可赏花，夏可避暑，秋可观山，冬可戏雪。

冷资源变身热产业，离不开黑龙江省牢固树立的“冰天雪地也是金山银山”的理念。

除了冰天雪地，黑龙江的绿水青山也数不胜数，大兴安岭、小兴安岭、松花江、牡丹江、乌苏里江、五大连池……

“很多游客没有欣赏到这些地方的美景。”许勤说。随着冰雪消融，更美丽的龙江大地已为迎接更多游客做好了充足准备。