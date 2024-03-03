北京消协实测 无线吸尘、洗地产品噪声整体偏高

近年来，洗拖一体的无线洗地机、无线吸尘器越来越受到年轻人的青睐。近日，北京市消费者协会针对海尔、莱克、米家、美的等11个品牌的11款无线洗地机，戴森、松下、小狗等9个品牌的9套无线吸尘器进行了比较试验。比较结果显示，11款无线洗地机样品的清洁效率差异较大，9款无线吸尘器样品的缝隙地板除尘率差异较大，这两种产品的噪声值整体数值都偏高。

针对无线洗地机，市消协主要对其清洁效率、噪声、水回收率、续航时间、自清洁率、除菌率（大肠埃希氏菌）项目进行了比较试验。清洁水平是消费者购买洗地机时关注的重点。比较试验中，清洁得干不干净是通过清洁效率来测试的，清洁效率是洗地机对硬地板上污染物的去除能力，通过洗地机的清洁周期（往复行程）来反映清洁水平的高低。清洁周期越少，说明清洁效率越好。

本次比较试验选用了咖啡混合物作为标准污染物。结果显示，11款无线洗地机的清洁效率测试结果均符合限值要求，但差异较大，最高值是2.5个清洁周期，最低值是10个清洁周期。从测试结果来看，莱克、米家、石头、海尔、德尔玛等品牌的清洁效率表现较好。博宝特的样品分值最低为10。

本次比较试验还对“除菌率”进行了测试。“除菌率”是指在试验中用百分率表示微生物数量减少的值，数值越高，说明除菌能力越强。除菌率试验只测试有除菌功能的洗地机，依据产品使用说明和宣称功能对添可、莱克、海尔、石头、追觅和博宝特品牌6款产品进行测试。本次比较试验的6款洗地机的除菌率测试结果数值均大于99.99%，除菌效果表现较好。除此之外，测试显示，11款洗地机的自清洁率都在60%以上，但自清洁功能的技术水平还有待进一步提高。

针对无线吸尘器，市消协主要对最大吸入功率、噪声、带有缝隙的硬地板上的除尘能力、无线吸尘器运行时间、最大吸力持续能力、加载灰尘状态下的除尘能力项目进行了测试。最大吸入功率是吸尘器产品性能评价的基础试验项目，主要反映了吸尘器吸力的大小。吸力越大，对应的最大吸入功率数值越大，相应的清洁能力可能越好。本次购买的9款无线吸尘器，戴森、莱克吉米、米家、松下、美的表现较好，测试结果达到了120W以上。

缝隙地板在中国家居环境中非常普遍，带有缝隙的硬地板上的除尘能力考核的是在带有缝隙的硬地板上的除尘性能。缝隙地板除尘率越大，说明除尘能力越好。缝隙地板的除尘性能不仅取决于吸尘器的主电机性能，还与吸尘器的清洁头、管路等结构设计相关。本次比较试验的9款无线吸尘器产品的缝隙地板除尘率差异较大，最高值为104.6%，最低值为41.5%。戴森、莱克吉米、松下、米家等品牌表现较好。小狗品牌的样品在这一项目测试中数值最低。

无线吸尘器的运行时间是消费者普遍关心的问题，其运行的时间取决于无线吸尘器的电池容量和使用时的功率消耗。9款无线吸尘器中仅有一款的实测值低于明示档位的运行时间，其他8款的运行时间均高于明示值，其中最高档位的运行时间普遍低于15分钟。

北青报记者注意到，测试发现无线洗地机和无线吸尘器的噪声值整体偏高，11款无线洗地机，噪声值均大于70dB(A)，大部分洗地机使用过程中噪声普遍偏高。其中，莱克、苏泊尔、博宝特3款洗地机样品噪声值大于80dB(A)；9款无线吸尘器产品的噪声值都在70dB（A）以上，均高于居住区域的环境噪声标准（不大于60分贝）。

文/本报记者 王薇