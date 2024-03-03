北京市朝阳五家社区卫生服务中心开展康复服务

本报讯（记者 赵婷婷）朝阳区康复专科医联体近日启动运行。通过引进中国康复研究中心优质资源，朝阳区将推动北京市垂杨柳医院、朝阳区双桥医院等综合医院加强康复学科建设，推动南磨房、太阳宫、安贞、崔各庄、十八里店第二社区卫生服务中心等五家社区卫生服务中心开展基层康复服务，为长期康复的患者提供便捷、连续康复医疗服务。

朝阳区康复专科医联体启动仪式上，朝阳区政府与中国康复研究中心代表合作双方签订了合作协议。作为朝阳区康复专科医联体牵头医院，中国康复研究中心将发挥技术、资源、管理等方面优势，帮助朝阳区加快提升区域康复医疗服务能力，实施康复人才培养，推动优质康复医疗资源扩容和区域均衡布局。中国康复研究中心将协助朝阳区建立医联体单位分级诊疗及转诊机制，以患者自愿、医保政策允许、合理配置医疗资源、连续服务健康管理为原则，在医联体间建立转诊绿色通道，制定转诊流程和制度。

近年来，朝阳区推动建设紧密型城市医疗集团，目前已经划分四个片区网格，成立了中部、东部、北部和南部四个紧密型城市医疗集团，打造了医学检验资源共享指导中心、医学影像资源共享指导中心等五大资源共享指导中心。通过建设紧密型城市医疗集团，朝阳区将大型医院专业服务辐射至全区各类医疗机构，逐步实现跨机构、跨片区、全区域医疗资源整合，补充四个紧密型城市医疗集团专业能力，提升医疗水平。

下一步，朝阳区将通过“社区开单、中心检查（检测）、信息共享、医院指导、社区治疗”的闭环服务模式，推进区域内结果互认，资源共享，打破医院围墙壁垒，逐步实现对疾病诊治同质化，构建起 “小病在基层、大病到医院、康复回社区”的分级诊疗模式。

此外，北京青年报记者还从朝阳区卫健委获悉，朝阳第三批区属公立医院柔性引进人才工作日前启动，区属六家公立医院从知名三甲医院引进了33名专家，进一步提升区属医疗机构诊疗服务能力。截至目前，朝阳区已柔性引进人才共计三批69人。

据悉，33名专家来自北大人民医院、协和医院、中日友好医院和朝阳医院等知名三甲医院，均为正高级职称，拥有出色的科研能力和丰富的临床经验，具有较高的专业影响力，涉及外科、妇产科、中医科、骨外科、心内科、医学影像科、中西医结合等22个专业领域。获聘专家将走进北京市垂杨柳医院、第一中西医结合医院、区妇幼保健院、双桥医院、区第三医院、区中医医院共六所朝阳区直属医院坐诊带教，为群众提供专业优质的诊疗服务。

未来，朝阳区将继续畅通柔性引才渠道，优化人才服务工作内涵，提升人才发展强劲动能，不断打造人才聚集“强磁场”。发挥特聘专家的“头雁”作用，助力卫生健康事业高质量发展。