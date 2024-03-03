“新中式”服装为啥受追捧

吸引消费者的是新中式所代表的文化传承和民族自信，更是年轻人对传统文化日益提升的认同感和自信心。

对襟衫配马面裙、立领盘扣褂子搭牛仔裤、旗袍加上泡泡袖……过去的一年，可以说是新中式全面爆发的一年。越来越多消费者爱上了新中式服装。“新中式刺绣穿搭”“为什么年轻人都喜欢新中式”等话题接连登上热搜。

新中式穿搭有多火

春节期间，无论是在现实生活中走亲访友，还是在朋友圈里看到的好友晒图，各种新中式服装高频出现。

数据显示，去年“双11”期间，淘宝服饰卖出了超73万条马面裙。今年1月以来，淘宝平台上“新中式”“宋锦”的搜索量环比分别增长近6倍和近20倍。今年春节期间，各种含有龙元素的新中式拜年服也十分火爆。

究竟什么是“新中式”？中国社会科学院经济所经济增长研究室副研究员楠玉表示，将中国传统文化元素与当下审美潮流相结合，将中式元素与现代社会生活环境和当代中国人审美融为一体的，都可称之为“新中式”。

经典中式风格与现代时尚元素的巧妙融合，让新中式服装既拥有活色生香的传统元素，又符合人们日常的穿着习惯。风格多样易于搭配的新中式服饰，正逐步成为消费者衣橱里的新宠儿。

在山西大同工作的“95后”白领刘晓倩从大学时期就喜欢穿中式服装，工作后也更加喜欢购买新中式服装。“我最近入手了一件改良版的短款马面裙。相比传统的马面裙，改良版有拉链和裤兜，更加方便日常出行。前不久还买了一件新中式衬衫，中式纹样让衬衫多了一些设计感，既舒适又好看。”刘晓倩说。

“从初中开始我就很喜欢中式服装，还特地去了第一届国风大典的直播现场。”西北大学文物保护技术专业大三学生张尚娇告诉记者。“最近我比较喜欢穿改良版的中式旗袍，也会和国风社团的小伙伴们一起相约穿新中式服装去拍写真或者喝茶。这几年社团也从过去只有几十人，发展到如今几百人，能明显感觉有更多人对新中式感兴趣，社团的影响力也在不断增大。”张尚娇说。

缘何爱上新中式

位于北京五道营的那曲，是一家生长在老胡同里的新中式服装店。手工盘扣开衫、木机机织宋锦马甲、手绘青碧蜡染衣裳……透过窗口，能看到店内摆满了各式各样传统手工制作的新中式服装，不少消费者正在参观选购。

深耕行业10多年的那曲品牌主理人、设计师咪娜观察到，新中式的走红并非一日之功。早在2020年左右，关注新中式的消费者就已明显增多。“围炉煮茶、琴棋书画等一些传统生活方式的回归，让越来越多的年轻人开始重新关注传统中式服装，产生穿新中式服装的需求。”咪娜说。

新中式为何能出圈？一方面，消费者力挺传统文化。楠玉表示，新中式风格既符合当代时尚审美标准，又展示了传统文化的精髓。吸引这些消费者的是新中式所代表的文化传承和民族自信，更是年轻消费者对传统文化日益提升的认同感和自信心。

新中式服装是展现传统文化的一个很好载体。“比如，我们尝试通过用漳绒和漳缎去表现渔樵耕读，用米浆做古法盘扣，希望让消费者通过服饰深入了解我们的传统文化。”咪娜说。

另一方面，消费者不仅仅是在为新中式服饰等商品买单，更是认可其背后承载的美学意义和文化价值。楠玉表示，新中式流行的背后体现出消费者对多元化和丰富精神层面消费的需求。很多新中式服装都是围绕真丝、香云纱、绸缎等天然质感的传统面料展开，无不透露着独特的中式审美气质。“穿上带有传统元素和古法手工艺的新中式服装，就是一个字——美。”刘晓倩说。

当前，新中式消费已形成一条从设计、生产到衍生周边及线下活动的完整产业链。消费端需求的增长也给上游供应端带来了巨大的变化，让更多人关注传统纺织技术。

河北省非物质文化遗产“赞皇原村土布纺织技艺”第三代传承人崔雪琴告诉记者，这两年随着新中式服装受到越来越多消费者的喜爱，原村土布的订单日益增多，新中式设计款订单也不断增加。秉持着“传承不守旧，创新不离根”的理念，“在保留传统工艺和中式服饰精华的基础上，结合土布特有的质感和拼色进行创新，我们的土布受到不少消费者的好评”。崔雪琴说。

“新中式火了以后，带动了整个传统手工业的繁荣。随着需求量的增加，我们上游供应商订单也多了起来，为当地的不少纺织工人提供了就业岗位，为我们传承传统手工艺技术积累了更多力量。”咪娜说。

寻找发展的更大舞台

新中式市场当前仍处于高速发展阶段，消费需求仍有较大发展空间。“从传统中式到国潮再到新中式，有关国风的流行概念在过去几十年来不断演变。新中式穿搭场景逐渐日常化，带动了消费热度激增。”楠玉表示。

但目前市面上的新中式服装也存在良莠不齐的情况，还要在产品质量下功夫。刘晓倩说：“我们这里很少能看到新中式实体店，所以我大多数情况下会选择网购，经常出现买回来的衣服货不对板的情况，这让我不太敢随意尝试新店。”

和刘晓倩一样，不少消费者都遇到“新中式”穿在主播身上很漂亮，买回家却发现商品质量总是差强人意的问题。对此，楠玉表示，“新中式服装对版型和材质较为讲究，需要深入钻研中国的历史文化，引入符合时代需求的服饰元素，同时建立更多专注传统、设计精良、品质优良的新中式品牌，引领行业持续健康发展”。

同时，一些新中式品牌的原创商家也面临着版权保护问题。不少商家表示，自己辛苦设计的原创产品在投入市场后，抄袭现象频频发生。目前随着更多新中式原创品牌如雨后春笋般萌发，创新探索新中式的版权保护，也变得越发重要。

目前，新中式消费群体在人群结构上呈现出年轻、多元的趋势，催生出越来越细分的场景需求。除了服装领域，“新中式”的热潮还席卷了美食、养生、家居等多个领域，也带动了国风写真、古城游览等诸多文旅活动。“可以尝试与更多传统文化联结起来，完成服饰与应用场景的多元化探索，使新中式成为更多消费者审美的长期主流，让传统文化在与现代生活碰撞中获得新的生命力。”楠玉表示。