我国组建专业组织推动肥胖防治工作

3月1日，由国家消化系统疾病临床医学研究中心牵头在京组建了专业肥胖防治组织，旨在建立并推广一套标准化、规范化、一体化的肥胖多学科诊疗体系，动员社会共同参与科学减重，重视体重健康。

“肥胖已成为影响我国及全球的重大公共卫生问题，亟待多学科融合及全社会参与防治。”首都医科大学附属北京友谊医院副院长张忠涛表示，我国肥胖防治面临挑战和机遇并存，应该不断提高公众对肥胖症及其危害的认知，提升专业领域内诊疗方法的规范性、统一性。

肥胖会影响人体血脂、血压和血糖等健康指标，从而增加心肌梗死、心衰、脑卒中和认知障碍的发生率。从《国民营养计划（2017-2030年）》到《健康中国行动（2019-2030年）》，从《成人肥胖食养指南（2024年版）》到《儿童青少年肥胖防控实施方案》……近年来，我国采取一系列举措，促进人群营养健康、肥胖防治。

北京大学人民医院内分泌科主任纪立农说，我国正在临床领域加强肥胖诊疗手段革新，强化多学科融合的体重管理模式，核心是以患者为中心，相关学科专家联合为其提供精准、全面、高质量的体重管理方案，科学规范地使用手术、药物和生活方式管理，达到较好减重效果。

据悉，作为我国肥胖防治领域的专业组织，“中国肥胖联盟”将通过加强临床科研攻关、倡导健康生活方式，推动关口前移，改善人群肥胖问题。（记者顾天成、李恒）