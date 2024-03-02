既非暖冬也非冷冬 2023/2024年冬季为正常年份

“从判定标准看，2023/2024年冬季既非暖冬也非冷冬，为正常年份。”在中国气象局1日举行的新闻发布会上，国家气候中心副主任贾小龙说。

去年厄尔尼诺事件形成并发展一直持续至今。一般来说，厄尔尼诺年我国出现暖冬的概率较大，为何刚刚过去的冬季不是暖冬？

贾小龙表示，从统计上来看，厄尔尼诺年我国出现暖冬的概率相对较大，不过影响我国冬季冷暖的最主要因子是西伯利亚高压、极涡等中高纬度环流系统，而这些中高纬度环流系统的变化主要取决于大气内部动力过程，受厄尔尼诺事件的直接影响相对较小。

贾小龙介绍，暖冬的判定是基于整个冬季的平均气温，将其与常年进行比较。例如，全国有2500多个气象台站，如果单站冬季平均气温偏高幅度超过本站暖冬阈值，即可定义为单站暖冬；若全国一半以上的台站出现暖冬，则定义为全国暖冬。

2023/2024年冬季，全国平均气温为-2.8℃，较常年同期偏高0.3℃。全国暖冬指数为36.7%，即全国有36.7%的站点出现暖冬，冷冬指数为15%，均未达到一半。因此，总体来看，2023/2024年冬季为正常年份。

贾小龙表示，即使某一年我国为暖冬，也会存在明显的地域差异，不排除某些地区气温明显偏低。同时，暖冬年份也可能有极端强寒潮导致阶段性强降温。2023/2024年冬季气温空间差异也比较大，从暖冬指数空间分布来看，暖冬主要出现在华南、西南等地，而华北南部、黄淮、江淮一带多为冷冬。

从天气尺度上看，贾小龙介绍，这个冬季冷空气活动较为活跃，寒潮次数偏多，强度偏强，共有11次冷空气过程影响我国（其中3次寒潮），较常年同期偏多。这是因为这个冬季中高纬度环流系统表现出很强的季节内变化特征，西伯利亚高压等冬季风环流系统阶段性偏强，致使气温冷暖起伏比较大。