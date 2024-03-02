抗体疗法可减少多种食物过敏反应

美国《新英格兰医学杂志》近日发表的一项新研究显示，使用一种单克隆抗体药物——奥马珠单抗进行为期16周或以上的疗程治疗，可减少1岁及以上儿童和成人对多种食物的过敏反应。

美国国家卫生研究院资助的这项随机对照试验，招募了177名年龄在1至17岁之间的儿童和青少年，以及3名年龄在18至55岁之间的成人参与，他们对花生和几种常见食物（牛奶、鸡蛋、腰果、小麦、榛子或核桃）中的至少两种过敏。治疗组每2至4周接受一次皮下注射奥马珠单抗，连续进行16至20周，对照组接受相应的安慰剂注射。结果显示，治疗组在注射周期完成后，有近67%的参与者可以在摄入单剂量600毫克或更多花生蛋白的情况下，不出现中度或重度过敏反应，而对照组不出现相应过敏反应的比例只有不到7%。

据介绍，奥马珠单抗的作用原理是与血液中引起过敏反应的主要抗体免疫球蛋白E结合，阻止其触发导致过敏症状的关键免疫细胞，以降低这些细胞对过敏原刺激的敏感性。

2月16日，美国食品和药物管理局批准奥马珠单抗（商品名Xolair）用于减少对食物过敏的成人和1岁及以上儿童的过敏反应。但该药物未获批用于对过敏反应或过敏症的紧急治疗，服用该药物的人仍应避免食用他们平时过敏的食物。

据美国国家卫生研究院介绍，全美约有7.6%的儿童（约550万人）对某些食物过敏。美国国家过敏和传染病研究所所长珍妮·马拉佐表示，该研究结果表明，可以通过药物帮助降低对常见食物过敏反应的风险，防范因意外接触过敏食物产生的紧急情况。