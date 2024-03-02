多部门合力打通老年人移动支付痛点

“近年来，我国移动支付发展迅速，处于国际领先水平。但与此同时，银行卡、现金等传统支付方式占比下降，在一些消费场景和消费群体中产生了新的问题和堵点。”在3月1日国务院新闻办公室举行的吹风会上，中国人民银行副行长张青松表示，这主要体现在“数字鸿沟”，老年人等群体依然偏好现金支付，部分情况下会感到不便。

2020年，中国人民银行印发《关于提升老年人支付服务便利化程度的意见》，聚焦老年群体支付服务的堵点、难点，围绕支付产品适老化升级、银行网点服务优化、支付知识普及等方面作出工作部署，以提升面向老年群体的支付服务水平。

张青松介绍，目前主要移动支付App均已进行适老化升级，通过简化流程、添加温馨提示、增加语言播报、放大字体图像、专线人工客服等多种方式，提升老年群体移动支付服务体验。全国超过96%的银行网点已推进适老化改造，通过升级自助设备、设立老年客户“绿色通道”“服务专区”等措施，便利老年群体办理支付结算业务。

张青松说，下一步，中国人民银行将紧盯移动支付、银行卡受理、现金支付、银行网点服务等关键领域，进一步提升支付适老化服务质效，着力构建广覆盖、多层次的适老化综合服务体系，推动银行网点适老化服务水平不断提高，推广示范网点经验，不断提升支付服务“温度”，打造“温馨”支付环境。例如，聚焦公共事业缴费，以及景区、商场、医疗等重点便民场景，保留现金、银行卡等传统支付方式。

商务部外国投资管理司相关负责人赵阳表示，将指导零售企业结合老年人的支付习惯，保留现金、银行卡等传统支付方式，不得拒收人民币现金。在交通出行方面，交通运输部运输服务司相关负责人高博表示，会继续保留人工售票窗口、人工检票方式，便利老年人购票出行。