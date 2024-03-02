超加工食品或增加30多种健康隐患

《英国医学杂志》2月28日发表的一项研究结果显示，吃过多的超加工食品可能对多个身体系统有害。许多证据一致表明，与超加工食品密切相关的健康隐患竟多达32种，包括癌症、重大心肺疾病、精神健康障碍和过早死亡。

超加工食品包括包装烘焙食品、零食、碳酸饮料、含糖谷类和即食或加热食品，经过多种工业流程处理，通常含有色素、乳化剂、香料和其他添加剂。这些产品往往高糖、高脂、高盐，但维生素和纤维含量较低。

研究人员精心审查了14篇综述文章，这些文章涵盖了近3年内近千万人的研究数据，共涉及45项集合荟萃分析，深入揭示了超加工食品与健康之间的关联。

结果表明，接触超加工食品的程度越高，出现不良健康后果的风险就越高。令人信服的证据表明，超加工食品摄入量更高的人，其与心血管疾病相关的死亡风险增加约50%，出现焦虑和常见精神障碍的风险增加48%—53%，患Ⅱ型糖尿病的风险增加12%。高度提示性证据还表明，超加工食品摄入量更高的人，全因死亡风险增加21%，与心脏病、肥胖、Ⅱ型糖尿病和睡眠问题相关的死亡风险增加40%—66%，并且患抑郁症的风险增加22%。

然而，有关超加工食品对哮喘、胃肠道疾病、某些癌症和心脏代谢风险因素（如高血脂和低水平的“好胆固醇”）的影响，目前仍然缺乏充分的证据支持。

研究强调，有必要采取紧急措施，有针对性地减少这些食品的摄入量，并更好地了解它们与不良健康后果之间的联系机制。