直播预告：对静脉曲张的恐惧说“不”

静脉曲张是静脉系统最常见的疾病，通常为长时间维持相同姿势造成。静脉曲张多发生在下肢，腿部皮肤冒出红色或蓝色、像是蜘蛛网或蚯蚓状的扭曲血管，静脉发生异常的扩大肿胀和曲张。因人体没有自我修复瓣膜的机制，所以静脉曲张是一种不可逆的现象，那么面对这样的疾病，我们应该如何科学看待呢?

3月2日10:00至11:00，人民好医生客户端邀请北京大学第三医院介入血管外科主治医师王昌明、北京大学第三医院介入血管外科主治医师刘启佳做客演播室，为大家详细科普静脉曲张相关知识。

专家介绍：

王昌明，北京大学第三医院介入血管外科主任医师、医学博士、副教授。担任国际血管联盟静脉曲张专委会主任委员、中国老年保健协会静脉病专业委员会副主任委员、中国医师协会介入医师分会超声介入专家工作组外周血管介入学组副主任委员等学术组织职务。

擅长：弓上动脉病变开放手术及腔内治疗，包括颈动脉内膜剥脱术/支架置入术，颈动脉闭塞复合手术开通等；主动脉瘤/夹层；肝脏肿瘤，门脉高压症介入治疗；下肢动脉硬化闭塞症腔内及开放手术治疗；下肢静脉曲张微创治疗；静脉血栓腔内治疗等。

刘启佳，北京大学第三医院介入血管外科主治医师、医学博士。

擅长：下肢静脉曲张的微创治疗；透析通路（动静脉瘘）的建立与维护；肝癌的化疗栓塞治疗；外周动脉、内脏动脉、颈动脉病变的诊断与治疗。

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