直播预告：老年人听力出现问题后如何干预？

老年听力损失，是指因年龄增长、耳科疾病、遗传因素、噪声损伤、耳毒性药物以及代谢性疾病和不良生活习惯等因素导致的听觉功能下降的总称。老年听力损失的治疗和干预与其病因密切相关。

3月3号是第二十五个全国“爱耳日”，人民健康与首都医科大学附属北京同仁医院联合策划了“关爱老年人群耳与听力健康”特别科普节目。当天16:00至17:00，首都医科大学附属北京同仁医院防聋办公室主任王硕研究员、首都医科大学附属北京同仁医院耳科主任医师郝欣平做客“人民好医生”客户端直播间，就老年听力出现问题后如何干预等相关问题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

王硕，首都医科大学附属北京同仁医院防聋办公室主任、研究员。医学博士，研究员，教授，博士研究生导师。同时担任国家卫生健康委全国防聋治聋技术指导组办公室主任，世界卫生组织防聋合作中心办公室主任；中国医疗保健国际交流促进会听力学分会副主任委员兼秘书长，中国听力发展基金会儿童听力保健专业委员会”副主任委员等学术职务。

郝欣平，首都医科大学附属北京同仁医院耳科主任医师，医学博士，副教授，硕士生导师。中国医疗保健促进会人工听觉分会委员，中国医疗保健促进会耳内科分会委员。

专长：中耳疾病的外科治疗，中耳疾病的显微外科治疗。

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