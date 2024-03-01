直播预告：慢性病对老年人的听力有影响吗？

虽然听力损失是一种老年人身体功能逐渐衰退的常见表现，但并不意味所有的老人都一定听力不好，这里存在程度的差异。老年人的听力损失，不仅与年龄相关，还有其他综合且复杂的原因。随着年龄增长，老年人可能会因为一些慢性疾病、耳科疾病而引发听力下降或损失。

3月3号是第二十五个全国“爱耳日”，人民健康与首都医科大学附属北京同仁医院联合策划了“关爱老年人群耳与听力健康”特别科普节目。当天15:00至16:00，首都医科大学附属北京同仁医院、北京市耳鼻咽喉科研究所主任医师刘博、首都医科大学附属北京同仁医院老年医学科主任王国宏做客“人民好医生”客户端直播间，就老年人听力损失等相关问题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

刘博，北京市耳鼻咽喉科研究所副所长、北京同仁医院耳鼻咽喉科教研室主任，教授，博士研究生导师。国家卫生计生委全国防聋治聋技术指导组办公室主任、世界卫生组织WHO防聋合作中心防聋专家委员会委员、国际耳内科医师学会中国专业委员会副主席、北京住院医师规范化培训耳鼻喉科专家委员会主任委员等学术职务。

王国宏，同仁医院老年医学科/干部医疗科主任、心血管中心副主任，主任医师、副教授、医学博士，研究生导师。首都医科大学心血管学系委员，北京心脏学会理事，北京心血管疾病防治研究会多学科交叉冠脉介入分会委员，中国高血压联盟理事等学术职务。

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