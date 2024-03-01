专家：前移防控线 应对食管癌

食管癌是世界范围内常见的消化道恶性肿瘤之一。近日，浙江省肿瘤医院食管外科主任蒋友华、浙江省肿瘤医院胸部内科副主任医师金莹、浙江省肿瘤医院胸部内科主治医师陈凯燕做客人民好医生客户端节目，围绕食管癌诊疗模式等话题展开交流。

“食管癌又被称为食道癌，是发生在食管上皮组织的恶性肿瘤。食管癌可以大致分为鳞癌和腺癌，我国食管癌以鳞癌为主，男性发病率高于女性。”蒋友华介绍，食管癌的典型症状为进行性吞咽困难，最初是难以咽下干硬的食物，继而是稀饭等半流质食物，最后连水和唾液也不能咽下。

据了解，诱发食管癌的因素有不健康饮食、不良生活习惯、肿瘤家族史、基础疾病及肥胖等。“以饮食为例，一些地区的百姓喜欢吃烫食，但食管本身对热度不敏感，烫伤后只能通过上皮细胞脱落来修复和更新烫死的细胞，这种反复的刺激增殖是罹患食管癌的重要因素。”蒋友华说。

癌症分期是进行癌症治疗的重要依据。目前，食管癌主要采用TNM分期进行细化并制定诊疗方案。“食管癌的TNM分期是根据肿瘤局部侵犯程度（T分期）、局部淋巴结转移情况（N分期）和远处转移的情况（M分期）对病情严重程度进行划分，以确定治疗方案和预后的一种标准化方法。”金莹说。

“早期的食管癌患者，以手术治疗为主，并根据术后的病理分期来决定是否需要进行辅助的化疗或放疗；局部晚期和晚期患者则需要联动多学科，采取化疗、放疗及免疫治疗等综合治疗手段，实现患者的生存获益。”金莹介绍，“近年来，以免疫检查点抑制剂为代表的免疫药物治疗模式，为食管癌患者带来更多选择，并进一步减轻了患者的就医负担。部分国产免疫治疗药物现在已纳入医保，让更多患者能够用得上药、用得起好药。”

在陈凯燕看来，开展肿瘤药物临床研究是一项重要且艰巨的任务，提高治疗的有效性和安全性，需要监管方、申办方及研究团队的共同努力。“新药研发需要遵守药物临床研究质量管理规范，具体到实施环节，要在用药前评估患者的体力评分、肝肾功能、心脏功能及心理健康等；在用药后进行监测，及时发现和管理不良事件，减少治疗毒性。”

陈凯燕认为，食管癌严重威胁人体健康，但并未引起大众的足够重视。“期待未来能够推进个体化、规范化诊疗，加大宣教力度，构建防、治、康复一体的全生命周期健康管理模式，将食管癌防治防控线前移。也建议大家养成健康的生活习惯，合理搭配营养膳食，增强机体免疫力，做自己健康的第一责任人。”她说。