京东健康携手梯瓦制药 提高罕见病用药可及性

2月29日是第十七个国际罕见病日。目前，世界范围内已知的罕见病达7000多种，我国现有罕见病患者约2000万人，每年新增患者超20万。由于疾病罕见，患者面临着确诊就医难、误诊率高、缺乏有效治疗办法、药品可及难，药品支付难等多种问题，给患者带来诸多不便和不小的经济负担。

一直以来，我国高度重视罕见病的防治保障工作。2018年5月，国家发布第一批罕见病目录，让罕见病得到了更多关注。2023年9月，国家发布了第二批罕见病目录，推动我国罕见病防治的发展。

作为行业领先的新型医疗健康服务企业，京东健康从2021年国际罕见病日开始即启动罕见病关爱计划，深化“医+药+服务+支付“的生态服务体系，为罕见病群体提供更加切实有效的帮助。

作为全球仿制品和生物制药领域的知名医药公司，梯瓦制药本着“在中国，为中国”战略，积极响应相关政策，2020年5月，成功通过国家优先审评审批程序，将治疗亨廷顿舞蹈症（HD）的创新产品氘丁苯那嗪注册成功，同年通过国家谈判，进入医保。

多发性硬化（MS）是第一批罕见病目录中的另一个疾病。此前，育龄期MS患者临床治疗国内获批产品均不被推荐，醋酸格拉替雷是被指南推荐同时可用于妊娠、备孕和哺乳期女性的DMT药物。 梯瓦制药积极推进，在2023年6月将治疗MS的DMT药物醋酸格拉替雷成功注册，惠及中国患者，给对药物安全性有更高需求的MS患者带来更好的治疗选择。

为了提高该药品的可及性，梯瓦制药携手京东健康，凭借强大的平台和供应链优势，让药品资源从一线城市下沉，打破时间、空间限制，满足更多患者的用药需求。

目前，京东健康已构建起全渠道、全周期、全场景一体化药企服务解决方案，能够大大提升新特药的可及性。未来，京东健康将积极携手药企合作伙伴，共同推进创新药的普惠可及，让更多患者从中获益。同时，梯瓦制药也积极携手政、产、学、医等各界合作伙伴，共同探索创新合作模式，优化罕见病研发，将更多优质产品更快引入中国，为提升罕见病药物在中国的可及性和可负担性贡献自己的力量。