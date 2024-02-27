国际调研机构向飞鹤颁发多项“第一”认证证书

近日，国际调研机构弗若斯特沙利文向飞鹤颁发多项“第一”认证证书。认证信息显示，2019年-2023年度，飞鹤奶粉在中国婴幼儿配方奶粉市场（不含港澳台地区）连续5年位居第一，在全球婴幼儿配方奶粉市场连续3年销量第一。同时，旗下星飞帆系列早已成为婴儿奶粉品类全球第一大单品。

近年来，飞鹤在市场变化中走出了中国品质和世界标准，在原料、生产、研发等领域均走在前列，也成为各界眼中的中国乳企标杆。

数据显示，飞鹤近五年营收实现15%以上的复合增长，继续保持创新发展，在研发驱动下技术与品质持续升级，获得市场认可。作为国家技术创新示范企业，飞鹤牵头启动承担了“十四五”国家重点研发计划“中国新一代婴配乳粉”项目研发课题。同时，飞鹤在业内率先启动脑发育战略，在行业标准建设和生命早期脑科学方面取得多项成果。相关研究已深入大脑发育重要营养成分，应用于星飞帆等系列产品。

2023年，飞鹤成功入选工信部质量提升典型案例。为确保品质、严守质量关，飞鹤在业内率先打造“全产业链模式”，突破关键原材料“卡脖子”难题，并打造自有牧场，从源头把控奶粉质量。生产环节，飞鹤同样创新实现了“制药级”标准。发展60余年，飞鹤实现中国乳业多项突破，推动中国婴配粉自主化，于更全面、更高品质的全生命周期产品发展中为国民营养提供助力。