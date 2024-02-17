新春消费集中释放 三大市场持续火热

新华社南宁2月16日电（记者农冠斌）春节作为我国重要的传统佳节，也是居民消费旺季。连日来，各地景区开启“人从众”模式、热门电影一票难求、餐饮门店“热气腾腾”……人们的旅游休闲、文化消费等需求集中释放。业内人士认为，春节各类市场的热闹与红火，是中国消费迸发活力的生动表现。

图为人来人往的广西南宁青秀山新春灯会入口。新华社记者农冠斌 摄

影院开足马力 “连刷”电影不鲜见

春节期间，广西南宁青秀区一影城内，龙年主题的装饰布满大厅，影片海报被摆在显眼位置。

为最大限度满足市民假期的观影需求，该电影院开足马力，排片大幅增加，营业时间也有所延长。“我们每天上午10点开始营业，第二天凌晨4点左右闭店休整。”该电影院一名工作人员说，有的热门电影一天排片30场以上，这种情况是近年来较为少见的。

春节看电影，已经成为不少家庭具有仪式感的新年俗。南宁市民王雷刚刚带着家人一起观看了《熊出没·逆转时空》。“正月前几天的票都不好买，好时段都被抢光了。我们家现在习惯春节看一些合家欢题材的电影，不然感觉这个节过得不完整。”王雷说。

新春伊始，我国电影市场迎来开门红。灯塔专业版数据显示，截至2月16日12时53分，2024年春节档（2月10日—2月17日）档期总票房（含预售）突破70亿元。《热辣滚烫》《飞驰人生2》《熊出没·逆转时空》暂列档期票房前三位。

一天“连刷”多场电影成为越来越多年轻人的过年方式。南宁民族影城一名工作人员说，今年有不少观众会一次购买两场或两场以上电影票，计算好观影时间后连续观看多场电影。“《飞驰人生2》和《热辣滚烫》这两部电影我和朋友都非常喜欢，一个下午看完两场，大为满足。”南宁市民欧毅成说。

记者了解到，今年春节档影片涵盖喜剧、爱情、科幻、动画等多个类型，满足不同年龄段人群喜好。“大部分影片的上座率都很不错，预估整个春节假期我们店的观影人数应该有小几万人。”南宁青秀区万达影城一名工作人员说。

景区客流大幅增多 有的开启“限流”模式

春节假期进入后半程，但文旅市场依旧活力不减。

灯光秀、美食展、民族风情表演……夜幕降临，南宁市“南宁之夜”街区人潮涌动。记者在现场看到，街道两旁各色铺面有序排开，店家热情的吆喝声此起彼伏，不少游客拿出手机现场直播。在臭豆腐摊位，游客排起长长的队伍。“春节期间，这里晚上很热闹。我们的臭豆腐卖得不错，期待新的一年生意红红火火。”摊位老板杜家文说。

游客在“南宁之夜”街区观赏表演。新华社记者黄庆刚摄

在南宁亭子码头，升腾的烟火气环绕着街区，来自天南地北的美食抚慰着市民游客的胃。“晚上来我们店打卡拍照、吃烧烤的人很多，每天都有近300人到店消费。”今邕烧烤亭子码头店店长邓永宇说。亭子码头相关负责人雷玥介绍，码头节假日日均人流量10万人次左右。

在南宁青秀山，景区门口和景区内观光车候车区都排起长队。游客市民在此白天赏花，晚上赏灯，热热闹闹过龙年。据介绍，南宁青秀山风景区初一当天接待游客突破20万人次，再创历史新高。“广西的生态非常好，我从没见过冬天还到处是绿油油的植物，青秀山还有很多花开放，太幸福了。”来自辽宁沈阳的游客王女士说。

图为广西南宁青秀山新春灯会现场。新华社记者农冠斌 摄

部分景区因游览人数过多，不得不实行限流举措。不久前，广西贵港北帝山旅游区紧急发布通知，称该景区游客量较大，周边交通局部出现滞留情况，景区采取限流措施。

旅游一头连接着经济社会发展，一头关系着人民群众对美好生活的热切期盼。中国联通智慧足迹大数据显示，从腊月二十三至今，全国重点商圈的客流总量同比增长73%，人们出游的热情高涨。

门店堂食火爆 外卖“大菜”成亮点

除夕至初七，广西南宁一些特色餐饮店“一桌难求”。

主营广西桂北菜品的瑶王府，年夜饭早早便已订满。餐馆负责人介绍，春节期间有不少来自北方的游客，从预订情况来看，多家门店直到元宵节都会很火爆。“我们是专程来喝油茶的。”来自内蒙古的赵女士说，她早就听闻桂北油茶的大名，“既有茶叶又有姜，喝起来别有一番滋味。”

不仅吃美味更要“吃”氛围。去年，“科目三”表演火爆全网。南宁一家海底捞门店负责人介绍，应消费者需求，春节档继续保留此节目的同时，门店还增加了一些自编舞蹈表演，给春节增添更多娱乐气氛。

除了堂食火爆，春节期间的年夜饭外卖订单数量也较为可观。“除夕那天外卖一直到晚上9点多还有人下单。”南宁一家主营海鲜的餐馆老板何先生说。

记者从美团等平台了解到，为讨龙年好彩头，不少商家推出了“龙”年定制特色菜品吸引消费者。“龙马精神”“龙腾虎跃”“龙飞凤舞”等龙年主题套餐位居年夜饭订单量前列。

美团相关负责人表示，年夜饭消费火爆也折射出餐饮业的向好态势，预计2024年餐饮业将持续回暖，品质化、高性价比发展、线上线下进一步融合都将成为趋势。