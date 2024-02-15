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春节出游 这份安全攻略一键get→

2024年02月15日11:11 来源：中华人民共和国应急管理部

　　春节假期

　　不少人选择和家人、朋友外出旅行

　　需要注意的是

　　一些未经开发、游离于正常监管外的“野景点”

　　可能存在安全隐患

　　假期出行游玩

　　要警惕网红景点安全风险

　　不在未开发景点游玩

　　牢记安全

　　这份景区旅游攻略请收好！

(责编：崔元苑、李楠桦)




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