春节养生局，这些忌讳要牢记

从“感情深一口闷”到如今“保温杯泡枸杞”，越来越多的人开始注重养生。北京市鼓楼中医医院推拿科副主任医师李佃波提示，过度劳累和超量运动，都会使心功能负担加重，使得心肌缺血缺氧，引发心脑疾病。春节假期，在欢度节日时，也要调养摄生，养好心肝脾胃肾，为健康打牢基础。

养心

忌讳：过度劳累

养心穴位：按按内关穴

经常熬夜喝酒的人，有时候容易出现心慌、胸闷的症状。有一个能快速缓解的妙招，就是点按手腕内侧的内关穴。每天左右手各点按5~10分钟，或是一天做4~5次，能有效帮助缓解心慌症状。

养肝

忌讳：酒桌拼酒

中国人讲究“无酒不成席”，春节家人团圆，适量喝点酒可以活跃气氛，但过量饮酒危害大，会损害肝脏功能。

养肝要穴：按揉太冲穴

太冲穴位于足部的背侧，大拇趾与第二个脚趾的中间。

每天晚上9~11点先用热水泡脚，然后按揉两侧太冲穴，每穴5分钟，以出现酸胀或者胀疼为度。因为这个时间是肝经运行最旺的时辰，此时刺激它效果最好。

养脾胃

忌讳：大吃大喝

每年春节因吃多了致使急性胃病发作就医的大有人在。春节期间饮食一般高脂肪、高热量，很多人敞开肚皮大吃大喝，殊不知，吃多了对脾胃的伤害是最直接的。注意此方法腹泻时不适用。

健脾手法：按揉中脘穴

中脘穴位于上腹部，身体前正中线上，脐中上4寸。按揉时，用拇指或中指指端点揉按压此穴，力度稍轻。每次按压三分钟左右。再加上顺时针按摩腹部5分钟，有积消积，无积健脾。

养肾

忌讳：吃得太咸

春节很多地方都有特色年货，但要注意了，腊肉、香肠等含盐可不少。吃盐太多，肾脏负担会加重。

养肾妙穴：按揉肾俞穴

取穴位置：在第二腰椎棘突旁开1.5寸处

可以把两手搓热，捂在肾俞上，这对保护腰部、肾脏健康非常有益。平时更要注意腰部保暖，少穿低腰的衣服。

饮食提示：

蔬菜胜良药、水果不可少、瓜子莫乱吃、主食不可忘、饮酒勿过量。（郭文培整理）