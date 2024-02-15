锦绣中国年丨健康新风尚 运动过大年

一直以来，“健康”一词都是中国人春节祝福语中的高频词汇。如今的春节假期，越来越多的中国人选择在畅快运动中与亲友欢聚，收获了身体健康和心情愉悦，让运动过年成为春节新风尚。

“有粉雪可冲，就是我们最好的新年礼物。”滑雪发烧友罗正烨说，为了能滑得尽兴，整个春节他都和女儿在新疆阿勒泰地区的禾木村度过，“村旁的吉克普林滑雪场雪质好、雪道多，可以算得上是国内滑雪场的‘天花板’了”。

来自全国各地的滑雪爱好者们也为大山深处的禾木村增添了几分过年的热闹劲儿。一家名为“自在空间”的民宿店主徐光建告诉记者，自家的7间客房除了给亲戚预留了两间外，其余的房间在春节前半个月已被预订，“天南海北的雪友聚在餐厅一起过除夕感觉也很温馨”。

同为滑雪胜地，吉林省吉林市也是一派热闹景象。万科松花湖度假区市场营销部总监黄钟锐介绍，这个雪季开板至2月12日，该度假区的滑雪场已累计接待56.4万人次。“从初三开始进入客流量高峰期，现在每天差不多能接待1.5万人次，预计整个春节期间能接待10万人次”。

北方尚飘雪、南国已是春。在四川省广安市武胜县龙女湖水域，年逾五旬的赵正洪和朋友们在游泳接力、桨板自由划等运动中度过了大年初一。作为活动发起者，赵正洪说：“除了陪伴家人，和志同道合的朋友一起运动，也是过春节的一大乐趣。”

这个春节，乌鲁木齐市李欣普拉提馆的教练冶亚薇和家人来到三亚度假，但她的网络私教课却一直没有停。她说，对已经养成规律运动习惯的人来说，“规律运动不仅是保持身体健康的需要，更是保持心情愉悦的需要”，因此不少学员在家运动时都会通过视频连线请她指导。

在宁夏凤凰于飞跑团的跑友微信群里，53岁的团长郭雅妍送上了独特的新年祝福——“福”字和“寿”字的跑步轨迹图。这是她和几名跑友在龙年头两天里的杰作。她说：“今年跑友周宁洪设计了‘福’‘寿’等路线，这份新年仪式感吸引了不少跑友加入。”

健康过年的观念深入人心，一些民间运动赛事也渐成传统。大年初一下午，江苏省徐州市沛县一年一度的“村界杯”足球赛火热开赛，46支来自江苏省和周边省市的队伍要从初一赛到初七。大年初一开幕当天，就有上万人从附近城镇、乡村赶来观赛。

沛县七堡八堡村足球协会副会长马远强介绍，“村界杯”于2021年春节期间举办，今年报名参赛队伍远超历届。与此同时，群众观赛条件也得到升级，球场西侧新搭建的五层钢架木座看台，能同时容纳2000人观赛。

“每年春节期间的‘村界杯’，现在就是我们的过年新民俗。”足球爱好者方立静说，在南京工作的他特地赶回村里参赛。

在宁夏西海固地区，乡村篮球赛是最受当地居民欢迎的新春礼包。在固原市原州区三营镇，16支球队参与的“庆新春 促和美”农民篮球赛令能容纳约2000人的乡镇体育馆座无虚席。返乡大学生撒小雨代表自己所在的村拿到了冠军，他说：“运动过年的方式很健康，能为村里争得荣誉也很开心。”（记者马锴、王恒志、姚友明 参与采写：李典、陈地、马思嘉、夏亮）