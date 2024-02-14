数字技术适老化要速度也要温度

“你看，这是朋友过生日的照片，我在照片上加上文字祝她生日快乐；这个视频是我用趣味运动会的照片做的……”84岁的薛冰玉现居北京。作为银发族中酷爱网上冲浪的一员，她经常借助手机App解锁新技能。

当前，互联网、智能手机等新技术、新载体向老年群体的渗透率正在不断提升。银发族对这些新技术的使用情况如何，怎样让新媒介技术真正惠及他们？近日，记者对部分老年人和相关专家进行了采访。

助力银发族无障碍“触网”

近年来，我国加快推动数字技术适老化改造。为进一步降低老年人便捷上网门槛，2023年12月，工业和信息化部出台《促进数字技术适老化高质量发展工作方案》。该方案立足老年人的实际需求，提出支持老年人常用的手机App及小程序积极参与改造，指导企业加快适老化关键技术科研攻关，简化语音助手、长辈模式等功能的开启方式。

数据显示，工业和信息化部已完成了1735家网站和App的适老化及无障碍改造。这为老年人进一步使用移动互联网技术提供了帮助。

除国家政策层面的大力支持外，全国各地也积极通过多种形式助力银发一族无障碍“触网”。

“退休之后，我经常参加单位组织的手机培训课。购物、打车、查地图……你想学什么，他们就会教什么，很方便。”薛冰玉说。

记者调查发现，北京有多个社区以月为周期，组织开展老年人智能手机科普教学活动。这些活动邀请大学生志愿者为使用手机零基础的老年人提供“面对面、手把手”的帮扶指导。

苏州、厦门、衢州等城市制作“银龄数字课堂”相关视频。视频还原老年人使用手机时可能遇到问题的实际场景，并给出权威解答。

广东省要求省内老年大学将智慧养老课程纳入教学范围，同时为老年学员使用人工智能、虚拟现实等新技术提供体验机会，以此进一步弥合数字鸿沟。

老人数字权益更易受到伤害

尽管不少App已通过推出大字体、大图标，精简功能操作等方式进行适老化改造，但记者走访时，仍多次听到不少老年人抱怨自己糟糕的手机使用体验，如广告多、内容质量低、恶意安装程序、找不到老年模式切换入口等。

此外，老年人使用智能手机，个人权益难以保障是突出问题之一。

近年来，部分App违规收集个人信息，过度索取权限等行为时有发生。有报告显示，超七成App会在非必要的情况下获取用户隐私权限。老年用户由于缺乏信息辨别能力，很容易默许App提出的所有要求，对平台收集信息侵犯个人权利的行为也全然不知。

记者在采访中也发现，面对平台强制性收取个人信息的行为，老年人还未形成明显的权益保护意识。当下载使用App，面对为何要注册、个人数据是否会被收集、被谁收集、作何用途这样的提问时，老年人往往有些招架不住、无所适从。

算法推荐服务的广泛应用也让不善于使用智能技术的老年人难以识别网络套路。相较之下，老年人的数字权益更易受到侵害。

“老年人由于缺乏个人信息保护意识，信息辨别能力较弱，更易陷入‘标题党’和‘养生保健党’等虚假信息构建的网络信息场。他们进而被诱导充值或是购买理财产品、保健产品，最终导致网络维权困难。”西南交通大学国际老龄科学研究院副院长、教授杨一帆说。

适老化改造无法一蹴而就

面对当前老年人“触网”中存在的问题，专家认为，数字适老化改造不能仅停留在对通用版本的修修补补，因为这种内嵌改造模式并不能彻底清除数字鸿沟。“还要增加精神性关照，给予更便捷的信息获取方式等。”杨一帆强调。数字适老化改造，既要追求速度，也要保证温度。

记者调查发现，近年来，很多互联网平台探索优化供给侧方式，针对银发人群需求推出个性化定制功能。比如，淘宝老年版在搜索页面新增了老年人感兴趣的“营养保健、居家养老”等品类推荐，页面底部还用橙色加粗字体凸出“按住说话搜一搜”语音功能。饿了么长辈模式增加“去买菜”“去买药”“逛超市”的醒目图标。为防止老年人过度上网，抖音老年版开通“时间管理”“时间锁”功能，对观看较久的老年用户进行提示和强制打断。

想要满足老年人日益强烈的融入智能技术新生活的需求，不仅需要他们自己积极参与和主动学习，还需要相关部门、企业和家庭等多方面的合力配合。

“数字技术适老化本身是一个逐步完善和均衡迭代的进程，其改造利在长远，不可能一蹴而就。我们应该以积极的态度看待这个过程，让老年人跟上赛博时代的生活节奏。这也是全社会共同的责任。”杨一帆说。

今年1月，国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，其中第二十五条明确，依法规范智能化产品和服务中的个人信息收集、使用等活动，加强技术监测和监督检查，做好安全防护和风险控制。

杨一帆建议，数字技术适老化改造应该在广告投放与控制、信息和财产安全保障、防“忽悠”和防诈骗方面多做文章，建立起围绕老年群体的信息监管和保障体系，多措并举，撑起老年人权益的“保护伞”。