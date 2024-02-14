上海：满足市民就医需求 社区卫生服务中心春节服务“不停摆”

市民在上海市黄浦区打浦桥街道社区卫生服务中心就医。中新网记者 殷立勤 摄

2月12日，市民在上海市黄浦区打浦桥街道社区卫生服务中心等待就医。

据悉，为方便市民家门口求医问药，黄浦区打浦桥社区卫生服务中心大年初一至大年初八全科门诊均开诊，可提供看诊、配药、注射、换药、针灸等医疗服务。同时，嘉定区、闵行区等多家社区卫生服务中心年初一至年初八全科门诊也照常开诊。

市民在打浦桥街道社区卫生服务中心询问就医事宜。中新网记者 殷立勤 摄

市民在打浦桥街道社区卫生服务中心就医。中新网记者 殷立勤 摄

打浦桥街道社区卫生服务中心医护人员帮助市民测量血压。中新网记者 殷立勤 摄

在打浦桥街道社区卫生服务中心，市民有序等待就医。中新网记者 殷立勤 摄

打浦桥街道社区卫生服务中心医护人员观察输液病人情况。中新网记者 殷立勤 摄

打浦桥街道社区卫生服务中心医生询问患者病情。中新网记者 殷立勤 摄

打浦桥街道社区卫生服务中心医生对患者进行针灸治疗。中新网记者 殷立勤 摄

上海市卫生健康委员会相关负责人透露，春节期间上海市普通社区卫生服务中心至少开两个半天，部分社区初四起开设简易门诊。