添加甜味剂的无糖饮料可以畅饮吗？专家：勿过量饮用

节日的餐桌上，饮料不可少。超市里添加甜味剂的无糖饮料品种很多，那么，对于一些不适合喝甜饮料，但又想吃甜的人群，无糖饮料是不是就可以畅饮了呢？对此，专家表示，添加甜味剂的无糖饮料也不能喝太多。

中国健康促进与教育协会营养素养分会副秘书长 吴佳：有研究说甜味剂会影响我们的肠道菌群，其实甜味剂是对人的大脑的一种欺骗。因为当我们吃进去甜的，血糖会升高，胰岛素开始工作把血糖压下去。但现在血糖不升高，大脑接收到信号，我是吃到甜的，我胰岛素要工作了，这样可能短期来看，它不会升高血糖，但是长期来看，有专家认为可能会对健康有风险，所以稍微吃一点可以，但是不要以为它是无糖就完全敞开吃。

营养师结合春节的饮食特点，建议大家如果要选择饮料，更推荐不添加甜味剂的茶饮料和原味的苏打水。

中国健康促进与教育协会营养素养分会副秘书长 吴佳：尤其是在春节的宴席，油腻的东西、重口的东西吃得挺多的，喝一些清爽的茶饮料是更好的选择。另外还有一些无糖的苏打水也是比较适合的，比如苏打水里面切点柠檬片，配一点新鲜的果汁，带出一点味道。如果家里有痛风的病人、高尿酸的人，更推荐喝这种无糖的苏打水。