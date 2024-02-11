新年健康小贴士：植物好蛋白，爱豆更健康

2月10日，是大年初一，也是世界豆类日，关于豆类的营养价值，你知道多少呢？对此，新华网邀请行业专家为大家带来新年健康小贴士。

豆类：蕴含最优质蛋白

“豆类是一种非常健康的食品，也是咱们中国人吃了千百年的传统食品。”中国疾控中心营养与健康所所长丁钢强表示，从豆类中提取出来的蛋白质，尤其是大豆蛋白，是唯一一种植物来源的完全蛋白质，所含的必需氨基酸种类齐全、比例适合人体需要，能够满足机体生长发育需求。

“蛋白来源金字塔”

2020年，国际血脂专家小组基于现有研究数据，以“膳食中蛋白质摄入和心脑血管疾病的风险”为衡量标准，从劣到优绘制了“蛋白来源金字塔”，其中，豆类蛋白质是位于塔尖顶端的优质蛋白来源之一。

豆类：有多重营养价值

作为国人饮食的科学宝典，《中国居民膳食指南（2023）》推荐，每人每天应摄入大豆类25-35克。另外，国家卫生健康委办公厅《成人高脂血症食养指南(2023年版)》说明，每天摄入含25g大豆蛋白的食品可降低发生心血管疾病的风险。

日常生活中，很多人喜欢自制豆浆，这种方式能够获取优质蛋白吗？对此，丁钢强表示赞同：“喝豆浆确实很好，食用整粒大豆其蛋白质吸收率大约65%左右，而加工成豆浆或豆奶后，吸收率可增长至92%~96%，更利于吸收。”

丁钢强介绍，大豆中还含有大豆异黄酮，是类雌激素物质，可以调节内分泌失调、保护心脑血管、抗氧化等。“所以，豆奶不仅仅对于女性，对男女老少的健康都是有好处的。大豆磷脂也可以预防心脑血管疾病、改善皮肤健康状态、增强免疫力。”

增强豆类摄入 为健康赋能

近日，国务院新闻办发布会介绍2023年农业农村经济运行情况时提到，农业农村部将会同有关部门，把健康中国和农业强国建设协同起来，以满足人民高品质生活和人口高质量发展的需要。其中，围绕“减油增豆”等重点内容，加强食物营养科普宣传，引导城乡居民调整饮食习惯和食物结构被重点提及。

虽然豆类有如此高的营养价值，但据《中国居民膳食指南科学研究报告(2021)》）显示，我国仍有40%左右的成人大豆类制品摄入不足。2017年，“双蛋白工程”被列入《国民营养计划（2017-2030年）》，“每天两杯奶，豆奶+牛奶”成为对“双蛋白”概念的直观理解，也成为营养界普及双蛋白营养健康知识的重要内容。

目前，豆奶已经成为人们日常生活中方便摄取豆类蛋白的重要方式。以中国女篮代言的伊利植选豆奶为例，它的味道香醇，口感细腻，保留了非转基因大豆原有的营养，没有胆固醇和反式脂肪，收获了大批消费者的喜爱。

促进全民饮食健康均衡，豆奶正在为消费者的健康不断赋能。每天一杯豆奶，让我们开启健康生活！