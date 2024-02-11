“食”在春节：私厨上门受热捧 订单排至3月

丁尧和团队制作的菜品。受访者 供图

中新网杭州2月10日电 (王逸飞 章蕾)春节期间，“吃”是一件大事。除了自己下厨、去酒店外，请私厨上门成为人们越来越常见的选择。

26岁的杭州余杭小伙丁尧是一名私厨。这些天，他与团队一直在持续运转——穿着厨师服，带着一车的食材和工具，准时出现在每一位顾客家里。

私厨上门准备的餐具等。受访者 供图

昨天的除夕，他和团队一天接了9场。要不是年前他们担心人手不够不敢接单，这一数字还会更多。

“私厨上门既有家里的温馨感，还有酒店式的水准和精致的摆盘。”丁尧说，春节期间其团队每天的安排都是爆满，平均每天接5-6单，最多的一天早晚接了11单。目前订单已经排到了3月份。

据了解，目前邀请私厨上门烧饭分为两种形式，一种是提供烧制服务，定好菜单后厨师给出食材和调料的清单，市民自备好后，厨师就按时间约定上门洗菜、备菜、做菜；另一种是“包工包料”，所有食材备料、上门烧菜、装盘、上菜都由厨师一手搞定，因为方便省事更受大众欢迎。

丁尧介绍，一般在不追求豪华食材的情况下，2000元也能吃得很好。他曾在社交平台上发过一份给客人烧菜的价格清单，8个人2000块，食材和服务费全包。5个冷盘，11个热菜，再加汤品和主食，不仅能吃上红烧肉鲍鱼，还有波士顿龙虾和珍宝蟹。

当然在价格方面，因为过年还有部分海鲜时价不同，相关菜单的价格会有相应上涨。而一般家宴根据餐标和菜品复杂程度要收取800-1200元的服务费。

丁尧在制作菜品。受访者 供图

作为“95后”的丁尧原本做的是人们所熟知的师公，但在农村宴席中，大伙都爱用资历老的师公，这让丁尧即便已有10年学厨经历，但事业不温不火。接触了私厨后，其发现这更适合自己——自己是科班出身，高中和大专选择的都是烹饪专业，也有职业资格证书。除了简单的家常菜，丁尧还可以根据顾客的需求定制西餐、日料、粤菜和甜品。综合各种考量，他决定转行。

“做私厨每天都是新挑战。”丁尧说能去不同厨房做饭很有新鲜感也很有挑战，有的顾客的场地甚至都没有厨房，每次上门都会带上满满一车的锅碗瓢盆，等到家宴结束还会把厨房打扫干净。当然，因为私厨，丁尧的收入也比之前多了很多。

去年开始，丁尧还在各个平台上分享自己的私厨帖子，收获了不少粉丝，除了杭州外，他在宁波和扬州都有客户。这些让他觉得私厨这个方向大有可为。

丁尧给自己定了一个小目标，“希望把自己的团队做大做强，争取也能年入百万。”(完)