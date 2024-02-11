冰雪之旅中游客如何预防“雪盲症”？专家这样说

中新网上海2月9日电(记者 陈静)如今， 对于很少见到大雪或是从未亲眼见过下雪场景的南方人来说，趁着寒假和春节假期， 来一场冰雪之旅是一种新鲜又潮流的选择。然而，冰天雪地里的活动对于初来乍到的人们来说，隐藏着诸多风险。

上海市眼病防治中心(上海市眼科医院)视光中心的杨帆主治医师9日接受采访时告诉记者，在眼科领域，“雪盲症”是冬季寒冷地区游客的“常见病”。

杨帆介绍，“雪盲症”又称为“电光性眼炎”，在冰川、雪地等地区，由于周遭环境对太阳光的反射增加，直射入眼的紫外线含量也大幅增高，过量的紫外线会引起眼部角、结膜的一系列损伤，从而引起患者出现双眼刺痛、充血水肿、灼烧感、畏光流泪等症状，更严重的则会引起一过性的视力下降甚至是短暂的失明。

在了解了“雪盲症”形成的原因后，如何避免损伤的发生、防患于未然？杨帆表示，由于“雪盲症”是发生在特定环境和场所中的一种眼部损伤，因此对于长时间处在冰雪环境中的人群，比如：赏雪玩雪的旅客、在冰雪环境作业的工作人员或者是户外滑雪滑冰的运动者等，需要佩戴墨镜或者是防护镜来有效隔离环境中过量的紫外线。

对于前期防护措施不到位而不小心中招患上了“雪盲症”的患者来说，首先要脱离当前所处的高紫外线环境，相对阴暗的环境有利于减少眼部持续受到刺激和伤害；其次需要特别强调的是不能揉眼，“雪盲症”的典型症状之一就是眼部刺痛、异物感，很多患者试图通过揉眼来缓解眼部不适，但这种不当的行为恰恰会进一步损伤本就脆弱的眼表从而加重病情；第三，对于日常佩戴角膜接触镜的人群来说，及时脱掉隐形眼镜对于减少疾病危害也至关重要。在发生“雪盲症”的第一时间，或者并不能准确判断病情的情况下，建议大家及时就医，可在医生的指导下使用角膜上皮修复类等眼药水进行治疗。

最后，杨帆医生提醒民众，“雪盲症”作为电光性眼炎的一个亚型是特指发生在冰雪环境中的眼部损伤，其实电光性眼炎并不仅仅发生于冰雪环境，在沙漠或者是海边、高原等这些高紫外线照射的环境中，都有可能发生类似的损伤，因此依然需要大家保持警惕、做好防护，拥抱美好的假期和旅行。