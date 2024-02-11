跨年熬夜会伤肝，要吃护肝片“护肝”？

中新网2月10日电 对于肝功能正常的人来说，偶尔熬夜不需要吃什么药物来“护肝”。药物的使用需要明确诊断，符合用药指征，肝功能正常的情况下，吃护肝药物既没有必要还可能导致副作用。要保护肝脏，我们更多的是要培养自律和健康的生活习惯，如不熬夜、不吸烟喝酒、均衡饮食、定期锻炼等。(来源：@科学辟谣 中国新闻网微博)