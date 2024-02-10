新春健康提示：“减油”从厨房做起

新华社北京2月10日电（董瑞丰、施科宇）新春假期来临，如何避免“每逢佳节胖三斤”？多位食品营养专家表示，脂肪尤其是烹调油摄入过多，是我国居民能量摄入过剩的主要原因之一，科学“减油”可先从厨房做起。

根据国家卫生健康委组织编写的《中国居民营养与慢性病状况报告（2020年）》，我国居民脂肪摄入总量中超过一半来自烹调油，人均每日烹调油摄入量超出推荐量40%以上。

控制烹调油用量，中国健康促进与教育协会常务副会长兼秘书长孔灵芝提出4个小妙招：第一，家庭厨房可以使用带刻度的控油壶，并以每周为单位控制总量；第二，多采用蒸煮、白灼、凉拌等清淡少油的烹调方式，少煎炸；第三，喝汤或用菜汤拌饭时注意撇去浮油；第四，用沙拉酱、油辣子等油性调料佐餐要酌情控制用量。

此外，我国已有接近三成居民饱和脂肪酸摄入过量，易增加心脑血管疾病风险。儿童和成年人应将每日饱和脂肪酸摄入量控制在膳食总能量摄入的10%以内。

科信食品与健康信息交流中心主任钟凯建议，平时做菜少用猪油、牛油、棕榈油、椰子油这类饱和脂肪酸含量较高的油脂，另外可适当少吃肥肉较多的菜肴，如红烧肉、雪花牛肉、肥肠等。但瘦肉、蛋类、奶类等是合理膳食的重要组成部分，尤其是我国居民的蛋奶类摄入量远未达到推荐值，不能为了控制饱和脂肪酸而牺牲它们的摄入。

注重“减油”，在日常购买食品时还应注意阅读食品标签。中国工程院院士陈君石表示，消费者可以通过标签上的营养成分表了解产品的脂肪含量并按需选择。

专家建议，为更好地控制油脂摄入，可选择小包装产品，或在同类产品中选择脂肪含量较低、饱和脂肪酸较少的产品。需要注意的是，营养成分表的计量单位有“每100克（毫升）”和“每份”两种，如为“每份”应根据其份量换算后再比较。