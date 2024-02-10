新春走基层·春节他们在一线｜南极除夕夜：年味从厨房开始弥漫

除夕，地球之南，刚刚开站的中国南极秦岭站，迎来了第一顿年夜饭。

年味是从厨房开始弥漫的。

扣肉、盐水鸡、椒盐虾、粉丝蒸扇贝、夫妻肺片……餐厅内，一道道家常菜，满满当当摆放在桌。厨师李隆德看着自己团队张罗了一天的成果，颇为自豪。

年夜饭，吃的是年的味道、家的味道。

秦岭站所处的恩克斯堡岛，是南极气候最为恶劣的地带之一。过去两个月里，承担着建站任务的中国第40次南极考察队员们，几乎天天和天气抢时间。吃饭只能是来也匆匆去也匆匆。

“只有熨帖了胃，人心才更暖。年夜饭更是如此。”作为厨房掌勺人，李隆德深谙美食的哲学。今天队员们难得休息半天时间，加之“雪龙2”号刚送来一批补给，他和后厨团队自然不会放过这个满足大家味蕾的机会。

队员们大多来自四川、湖南，就多做些川湘菜；菜品由平时的4个增加至10个，厨师李湘带来家里团圆饭必备的椒盐虾；厨师王明会则和好面、备好馅儿，邀请队员一起包饺子，“包了饺子就是年。”

人间至味是真情。在这片白色荒原，朴素的年夜饭，道不尽几多温情。

傍晚时分，一声“开饭啦”如约响起。队员们入席就坐，地球最南端的年夜饭，就此开席。

队员谢帅帅倚坐在一角，透过窗户，刚好能看到极昼阳光照耀下的秦岭站。“我家也是这样，推开门就能看到秦岭。”谢帅帅家在陕西渭南的一个村子。巍巍秦岭见证着他的每次远行和归乡，而这次“秦岭”见证着他的成长。

建设现场，谢帅帅主要负责钢结构安装。一次狂风骤起，结构件还剩几个小螺丝没拧。他干脆摘掉厚厚手套，彻骨严寒如蚂蟥瞬时钻进皮肉，不出几下，手指就被螺丝帽粘住，最后只能咬紧牙关撕开。

回忆起此事，这名建设队伍中最年轻的队员，喝下一大口可乐，“在这参与建设考察站，还有比这更酷的事吗？”

环视这屋子，谁又不是一脸的晒痕、一手的冻伤？“在大家身上，践行了爱国、求实、创新、拼搏的南极精神，坚定信念，不辱使命。”考察队副领队魏福海回顾一幕幕，几度哽咽：队员们手部冻伤依然坚持上岗，不能掉队；在12级大风中站成一排，拉着一根绳子顶着大风，摸索着往返于工地和宿舍；每天7点半出门，干到天气变差才收工……

旷古荒原上，这是属于他们的奇迹：13天完成超9000吨建站物资卸运；约两个月，建成中国南极建站史上面积最大的单体建筑……

2月7日，中国第5个南极考察站秦岭站开站，填补了我国在南极科考布局的重要空白——罗斯海区域。当秦岭站的第一面五星红旗徐徐升起，队员们高唱国歌，一张张伤迹斑斑的脸上，热泪纵横。

年夜饭，见证着一群人的奋斗，也酝酿着再出发的干劲儿。

“秦岭站，秦岭站。‘雪龙2’号祝大家春节快乐！2月底再见！”罗斯海上，“雪龙2”号载着部分建站队员即将起航，预计约20天后返回，再接上留站队员返程。

望着窗外渐起的狂风，秦岭站副总设计师祝贺和两位班组长把后续工作方案又梳理了一遍，“后续主要是物资整理、建筑细部处理等工作，要确保离开前顺利完成。”

年近六旬的队员罗煌勋已经在南极度过了十多个春节，“明年还是会来的，放不下这里。”队员田俊辉此次来测试新能源设备，下一个队次他将带着更为细化的方案，参与机电安装工作……

万里之外，祖国的夜已深。在这片冰雪荒原，落日余晖正斜映到秦岭站，红彤彤的对联，艳丽无瑕。（记者周圆）