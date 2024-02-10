琳琅满目的年货、热气腾腾的小吃、熙熙攘攘的人群……早上8点，位于辽宁省营口市鲅鱼圈区红旗镇的红旗大集已是人声鼎沸。

占地10万多平方米，相当于14个多标准足球场，设置摊位3000余个，已有300多年历史的红旗大集，如今是东北地区规模最大的民俗大集之一。

传统大集如何引入消费新业态、打造消费新场景、展现消费新风尚？记者前往大集，采访年货购销情况，感受浓浓的年味。

活跃城乡消费市场

饼干、桃酥、枣糕……从东门走进红旗大集，右手第一个摊位上摆着20多样糕点。“6块一斤，哪样都能尝。”摊主牟楠楠麻利地从顾客手里接过装满饼干的袋子，往秤上一放，“抹个零，您给35元就成。”

“她家糕点用料实诚。”家住红旗镇的王阿姨，逢集必来光顾。牟楠楠和丈夫魏忠帅经营这个摊位已有5年多，收获了一批老主顾。

“10年前我们学会制作糕点，推着三轮车沿街叫卖，风里来雨里去，后来才有了这个固定摊位。”牟楠楠说，“红旗大集人气旺，出一次摊能卖出去3000多块钱的糕点。”摊位后边，停放着一辆簇新的厢式小货车。“今年刚买的，花了9万多元。”牟楠楠笑着说。

红旗大集公历每月逢2、5、8日开集，俗称“二五八大集”。今年，为了更好地满足周边群众置办年货的需求，从腊月二十三（2月2日）到腊月二十九（2月8日）天天有集，还在黄金位置设置年货区，干果零食、水果蔬菜、油盐酱醋、春联年画等应有尽有。

“集上有不少本地土特产，有小时候的味道。”家住鲅鱼圈区的李德田早早地过来赶集，才10点来钟，小推车里已经装满了鸡鸭鱼肉、熟食干果等年货。

黏豆包、驴打滚、炖酸菜……红旗大集是当地特色美食的聚集地。鏊子里磕一枚鸡蛋，放一勺肉馅，两面煎至金黄后再摊上一层面糊，没几分钟，一锅香喷喷、热腾腾的肉蛋堡便出炉了。摊主陈吉祥是一名00后，他告诉记者：“高中毕业后我到外地工作，总会回忆起小时候跟爷爷奶奶赶大集的场景，集上各种好吃的、好玩的，来赶集的都是十里八乡的人，别提多亲切了。”

陈吉祥去年辞职来红旗大集摆摊创业。“肉蛋堡三块五一个，十块三个，一个集能卖700多个。”陈吉祥给记者算了笔收入账，“只要肯吃苦，就能靠双手过上好日子。”

带动特色产业发展

“葡萄先尝后买！”在水果蔬菜区，一阵吆喝声吸引了记者注意。眼前的葡萄色泽鲜红，果粒巨大，摘一颗放入口中，果肉饱满多汁，香气沁人心脾。

“全是咱本地的葡萄，去年9月份成熟采摘后放入冷库，等到今年春节期间销售。主打一个时间差，价格比集中上市期高出来不少。”摊主张山峰家里种着15亩葡萄，还是周边小有名气的葡萄经纪人。

鲅鱼圈区是全国重要的葡萄产区之一。“全镇葡萄种植面积达2万多亩，年产葡萄8000多万斤，产值约4亿元。”红旗镇党委书记张巍说，红旗镇享有全国“一镇一品”示范镇称号。

“阳光玫瑰等高端品种受到市场欢迎，种植面积逐年扩大。”在红旗大集摆摊10多年，张山峰见证了本地葡萄种植产业的发展。

菜采地头、果摘枝头、鱼打船头，通过红旗大集，营口当地不少优质农副产品得以摆上百姓餐桌。

碗蜇头、碗蜇皮、珊瑚海蜇丝……营口盖州市西海街道办事处红旗村的渔民周丽，在摊位上堆满海蜇产品。“虽然天冷，但是挺有赚头，辛苦点也值。”周丽说，“每个赶集日平均能卖一两千斤海蜇，节假日最高能卖3000多斤。”

红旗大集等商贸流通渠道的日趋活跃，为当地特色农业产业发展注入新动能。

记者随着人流来到营口风物区，这里的货品都是营口本地的优质农副产品，包装精美，有自己的品牌标识。“我们对货品进行精心筛选，引导和支持商户提升产品的知名度、附加值。”鲅鱼圈区红旗镇民俗大集管理有限公司企划部经理丁欢欢表示。

丁欢欢拿出手机，点击进入红旗大集商城小程序，“我们在多个平台搭建线上商城，通过电商直播拓宽销售渠道，去年帮全区近百家农户解决销路问题。”去年红旗大集线上线下共带动农产品交易额达12亿元。

促进文旅农商融合

新春之际逛红旗大集，除了备年货、品美食之外，还能感受年俗文化：盖州皮影戏、东北大鼓等民俗项目在大集上一一展示，为往来市民和游客奉上丰盛的文化大餐。

伴着秧歌音乐，盖州皮影戏国家级非遗传承人林世敏和女儿王玉双一起，舞动着手中的影人，一旦一丑，诙谐幽默的表演吸引了许多人驻足观看。“通过这个平台，希望有更多人认识皮影、喜欢皮影、加入我们，让盖州皮影戏更好地传承。”今年64岁的林世敏，是盖州皮影戏的第五代传人。画样、雕刻、着色、上油、组装……一场表演结束，林世敏还现场教观众制作起皮影。

“我们将传统民俗文化融入集市，开展年轻人喜爱的非遗、演艺互动项目，从而拉动年轻客群走进集市，充分领略传统文化的魅力。”鲅鱼圈区文旅广电局局长杨红岩介绍。

赶大集，成为新风尚。“大集上好吃、好玩、好看，让我大开眼界。”湖南永州的胡湘婷来营口出差，特意到红旗大集逛一逛，“摊铺之间挤得满满当当，听着亲切的吆喝声，人和人之间的距离一下子就拉近了。”

大集不仅是商贸流通场所，也成为当地乡村文化地标。“我们以乡镇大集为载体，做足文旅农商融合文章，促进城乡融合发展，赋能乡村全面振兴。”杨红岩说。

《 人民日报 》（ 2024年02月10日 03 版）