春节是中国人最看重的传统节日，承载着源远流长的历史文化。习近平总书记深刻指出，“农历新年是龙年，龙在中华文化中有着勇敢奋进、活力无穷、吉祥如意等多重寓意，寄托着美好的愿景”“龙是中华民族的图腾，具有刚健威武的雄姿、勇猛无畏的气概、福泽四海的情怀、强大无比的力量，既象征着五千年来中华民族自强不息、奋斗进取的精神血脉，更承载着新时代新征程亿万中华儿女推进强国建设、民族复兴伟业的坚定意志和美好愿望”，勉励全国人民振奋龙马精神，以龙腾虎跃、鱼跃龙门的干劲闯劲，开拓创新、拼搏奉献，共同书写中国式现代化建设新篇章。

春节文化，是中国人民热爱生活的集中体现。芬芳馥郁的年味儿，是“老少男女都穿起新衣，门外贴好红红的对联，屋里贴好各色的年画，哪一家都灯火通宵”的喜庆，也是“从腊月二十三之后到年三十的日子里，每一天都不能够闲着”的忙碌；是“干鲜果品，生熟荤腥”的丰裕，也是“出左邻入右舍，走东家串西家，村南村北各门各户拜了个遍”的热闹。在作家生动的笔下，在孩童好奇的眼中，在无数人日常的生活里，细节或许千姿百态，情感始终相通相连。不管是万家灯火的相聚，还是山迢水远的思念，人在，心在，家就在，幸福就在。

春节驻留在中国人的记忆深处，也根植于中华文明的精神世界。写春联、剪窗花、舞龙狮的意趣，满是对福气、兴旺的希冀；办年货、团圆饭、压岁钱的期待，尽是表达平安、好运的心愿。一系列仪式感十足的年俗背后，是虔敬天地、善待万物，也是感恩生活、创造美好。在岁月长河的淘洗中，春节文化早已成为中华民族历史传统、亲情伦理、家国情怀的集合，凝聚着中华儿女的精神追求和情感寄托，传承着亿万人民的价值观念和思维方式，积淀着中华文化独具魅力的理念、智慧、气度、神韵。

文化是流动的活水，同样，年味儿自然也是变动不居、常过常新。不只是春晚的欢声笑语，还有贺岁档的人头攒动、博物馆里的摩肩接踵，不仅有色香味俱全的美食，还有“试试手气”的惊喜、“扫个福字”的互动……今天的春节，纵然形式在变、场景在变，但是盛情不减、底蕴更厚，始终在守正创新中展现中华文化新气象、激扬中华文明新活力，涵养着中华儿女高度的文化自觉、深沉的文化自信、勇毅的文化担当。

世间美好是相通的，人的心灵是相通的。对情感的表达、对美好的追求，是人类共有、共通、同享的朴素情感。不久前，春节（农历新年）被确定为联合国假日。据不完全统计，全世界有将近20个国家将春节作为法定节假日，全球约有1/5的人口以不同的形式庆祝农历新年，春节民俗活动已经走进近200个国家和地区。“以和为贵、和而不同”的价值取向、“和衷共济、和合共生”的高远理想、“美美与共、天下大同”的文明观念，必将通过欢度春节的方式得到更多认同，家庭和睦、社会包容、人与自然和谐共生等价值理念必将更加深入人心。

“共欢新故岁，迎送一宵中。”春节的仪式习俗、浓厚氛围、深远涵义，内化为共通的情结，关联着彼此的情感，让我们一起感受亘古亘今的醇厚味道，体悟日新又新的文化长河，一起创造更加美好的明天。

《 人民日报 》（ 2024年02月10日 03 版）