2023年我国消费品新增近2000万种

本报北京2月9日电 （记者林丽鹂）据国家市场监督管理总局中国物品编码中心统计：2023年登记使用商品条码的消费品新增1964.0万种，消费品总量达19173.7万种。

中国物品编码中心相关负责人说：“2023年，随着国家恢复和扩大消费政策措施的深入实施，旅游、娱乐业等服务型消费强力带动，居民购物需求加速释放，促进消费品供给成功转入正增长区间，这标志着我国消费市场已转入持续增长轨道。”

消费品各大类别增长显著，增长面达95.1%。2023年登记使用商品条码的41大类消费品中，共有39类实现增长。增量排位前十类别中，机动车辆相关产品、家用或办公家具和陈设、个人配饰同比增长位居前三，分别增长120.0%、66.8%、51.1%，增长势头强劲；电气用品、厨房用具和餐具分别增长47.5%、47.1%，增速较上一年提升近一倍，巩固了持续向好增长态势；食品/饮料和烟草、美容/个人护理和卫生用品分别增长36.1%、33.7%，实现由稳步恢复转为实质增长。可以看出，与居民生活密切相关的出行、家居、饮食类消费品供给水平加速提升。

《 人民日报 》（ 2024年02月10日 01 版）