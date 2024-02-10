感受浓浓年味 共享幸福生活

春来山河秀，龙腾日月新。

习近平总书记在2024年春节团拜会上发表重要讲话强调：“甲辰龙年，希望全国人民振奋龙马精神，以龙腾虎跃、鱼跃龙门的干劲闯劲，开拓创新、拼搏奉献，共同书写中国式现代化建设新篇章。”春节前夕，习近平总书记赴天津看望慰问基层干部群众，向全国各族人民致以美好的新春祝福，祝各族人民幸福安康，祝伟大祖国繁荣昌盛。

大年三十，全国各地张灯结彩，营造喜庆的节日气氛；人民群众欢聚团圆，乐享温馨的美好时光；社会各界坚定信心、满怀憧憬，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业贡献力量。

张灯结彩 喜庆祥和

灯会庙会、文艺戏曲、民俗表演、非遗展示……大年三十，各地举办群众喜闻乐见的文化活动，让节日更喜庆、更欢快。景点和街巷张灯结彩、热闹非凡，市民和游客徜徉其间，感受浓浓年味。

大年夜，安徽铜陵市义安区犁桥水镇的新年灯会上，巨型龙灯等各式花灯流光溢彩、璀璨夺目。“看到朋友来这边旅游，我也来打卡了，确实不虚此行。”来自上海的游客袁玲说。欣赏水上舞台歌舞表演，观看古画全息投影……游客在江南山水与徽派建筑间感受文化，喜迎新春。春节假期，铜陵市依托铜都文艺角等平台，将联动开展线上线下200多场迎新春文化旅游活动，丰富群众的节日生活。

除夕，河南洛阳市洛邑古城游人如织，各式花灯绚丽多彩。来自广东的游客罗慧芳与朋友身穿汉服参加飞花令，兴味盎然：“在古都洛阳过年，是一次难得的体验。”春节假期，洛邑古城推出游园会、新春演艺等活动。《国风唐潮》等节目，民俗表演、汉服体验、非遗展示，以及灯狮画桥、隋唐集市等新景点，为古城增添了喜庆。在河南新乡市封丘县的特色老街黄池古巷，当地居民自发组织文化庙会，舞龙舞狮、灯光表演、美食分享等活动精彩纷呈。

大年三十，四川广汉市的大街小巷熙熙攘攘，红灯笼、中国结、立体花墙等烘托出浓郁的节日氛围。雒城门广场上，手工艺人们展示精湛技艺，龙形图案的汉州剪纸、融合三星堆元素的汉州蜀绣吸引了过往行人。下午，文庙剧场的当地特色戏曲表演拉开帷幕，明艳的扮相、高亢的演唱、带劲的招式尽显魅力。“我是戏迷，春节回来就想看一场正宗家乡戏。”市民张语燕说。春节假期，广汉市还将举办“三星堆新年大典”等活动，为市民和游客奉上文化盛宴。

欢聚一堂 热气腾腾

天南地北、城市乡村，中华儿女欢聚团圆、感受亲情、品味幸福。家家户户升腾的烟火气、涌动的忙碌劲，诠释了人们对美好幸福的追求，也展现了一个活力满满、热气腾腾的中国。

大年三十下午，山东东营市东营区牛庄镇谭家村村民谭丰田“咔嚓咔嚓”地剪出“福”字，孩子们将剪纸贴上窗。妻子哼着小调准备饭菜，谭丰田的父亲也没闲着，在院里挂灯笼。听见车喇叭响，孩子们边跑边喊：“叔叔婶婶回来啦！”谭丰田弟弟一家，拎着大包小包进了院子。傍晚，饭菜摆满桌子，全家欢聚一堂。前几年，谭家的盐碱撂荒地在村党支部组织下改造为大棚作物种植基地。今年，谭丰田决定增种富硒西瓜，“希望能像我的名字一样，来个大丰收！”

除夕，湖北武汉市江岸区居民陈顺平家里，一家七口吃过年夜饭，一起拍摄全家福。退休后，爱好摄影的老陈组织起一支20多人的志愿服务队，参与便民志愿服务，也用镜头记录社区的温暖时光、点滴变化。妻子黄汉菊说：“我们社区已经纳入了市里老旧小区改造规划，年后就动工，除了翻新墙面、修缮花园，还要建活动中心、食堂、地下停车场。”儿子陈壮插话说：“到时候我爸肯定要拿着相机，把社区拍个遍。”

大年夜，新疆塔城市阿牙克六升村马燕家里，桌上食品琳琅满目。“我是回族，我爱人是达斡尔族，姐夫是汉族，弟媳妇是哈萨克族。”马燕说，每逢各民族重要节日，自己就招呼全家一起庆祝。说话间，读大学的儿子拉起手风琴，儿子的小表妹跟着跳起舞蹈。表演过后，大人们拍手叫好。马燕的儿子祝愿：“新的一年，祝咱们全家人身体健康，日子越过越好！”

安居乐业 温暖过年

老百姓的事情是最重要的事情，一定要办好。去年，一些地方发生洪涝、地震等自然灾害。受灾地区党委和政府努力把工作进一步做细做实，把群众的生产生活安排好，把特殊群体的衣食住行照顾好，确保人民群众过一个欢乐祥和的春节。

北京门头沟区妙峰山镇水峪嘴村70多岁的村民霍春凤坐在家里，确认着当晚的年夜饭菜单：“炖牛肉、烧鸡、烧带鱼……”女儿、儿子、儿媳忙着拾掇、备菜，小孙子在一旁玩耍。去年遭遇洪涝灾害，党和政府及时采取行动，有序转移、妥善安置受灾群众，迅速清淤，这让霍春凤安了心。去年10月，水峪嘴村完成受损房屋修缮翻建、天然气全面供应、道路修复提升等工作。在相关部门的努力下，村民温暖过冬、安心过年也有了保障。“受损的房子装修好了，很快就能搬进去。”霍春凤说。

除夕，黑龙江尚志市龙王庙村村民车丽新家，屋里很暖和，一家六口围坐桌边，一起吃团圆饭。去年洪涝灾害发生后，尚志市制定受损城乡住房灾后恢复重建实施方案，并组建工作专班，对4240户受灾房屋逐户鉴定评议，明确改造方式和帮扶政策。“有政府补助，我们决定也投入些钱，把屋里翻新一下。以前得出门上厕所，现在家里安了智能马桶，不用受冻了。”车丽新说。

菜飘香，炉火旺。大年夜，甘肃积石山县秦阴村曹学锦兄弟姊妹几家人齐聚曹学锦哥哥家中。“这几天煮肉、蒸馍、炸馓子，可忙活了。”曹学锦说。目前，积石山县的灾害损失评估工作已完成，“政策都给我们讲清楚了，有集中安置、原址重建、维修加固三种方式。”曹学锦说，“我们有信心早日住进新房。”

大年三十傍晚，江苏盐城市建湖县好自在养老服务中心，县民政局邀请附近居住的独居老人、困难群众等齐聚一堂，围成几桌，同吃年夜饭，热闹过春节。家常羹、红烧鲫鱼、老鸭汤……一道道菜肴端上餐桌，小舞台上也响起了欢快的乐曲。“平时，社区的工作人员和志愿者就常来看我，帮我解决困难。过年了，还惦记着请我过来，真是太感谢了。”在场的李洪广老人说。春节假期，建湖县发动全县养老服务机构、社区养老服务中心、农村养老互助睦邻点等，联合开展“新春送福”“非遗进社区”等系列慰问活动，让困难群众过个好年。

大年三十，广西贺州市八步区的环卫工人罗巧霞忙完工作，就前往工会爱心驿站。“听说驿站送汤圆，我去尝尝！”她一到，就有同事招呼：“罗姐，来得正好，一块煮汤圆吃！”汤圆出锅，热气腾腾，环卫工人们的脸上也绽放出笑容。春节之际，贺州市通过多种形式组织慰问环卫工人、园林工人、协管员等一线工作人员，传递关爱与温暖。

夜色斑斓，万家灯火。辞旧迎新之际，回顾过往，展望未来，前行的步伐愈发坚定。放眼活力满满、热气腾腾的中国，广大干部群众必将振奋龙马精神，砥砺推进强国建设、民族复兴伟业的坚定意志，共同书写中国式现代化建设新篇章，向着充满希望的明天昂首奋进。

（综合本报记者徐靖、张文豪、宋豪新、李蕊、范昊天、李亚楠、王洲、方圆、王锦涛、姚雪青、张云河报道）

本期统筹：刘 念

《 人民日报 》（ 2024年02月10日 01 版）